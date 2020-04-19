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’nın hayatını anlatan “” filmine konan yasak kalktı!

’nın hayatını anlatan “” filmi 7 Şubat 2020’de vizyona girecekti ama Ahmet Kaya’nın vârisleri eşi ile kızları ve filme “ihtiyati tedbir” kararı aldırmıştı. “İki Gözüm Ahmet” filmine konan yasak kalktı...

Giriş Tarihi: 19.4.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 13:35 ABONE OL
Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan “İki Gözüm Ahmet” filmine konan yasak kalktı!

Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan "İki Gözüm Ahmet" filmi 7 Şubat 2020'de vizyona girecekti. Ahmet Kaya'nın vârisleri eşi Gülten Kaya ile kızları Çiğdem Öztürk ve Turaç Melis Kaya, "Bu film iznimiz olmadan çekildi" diye dava açınca ilk mahkeme "ihtiyati tedbir" kararı vermişti.

"İHTİYATİ TEDBİR" KARARINI İSTİNAF MAHKEMESİ'NE GÖTÜRDÜLER

Filmin yapım şirketi X Yapım, bu karara bir üst mahkemede itiraz etti, ancak sonuç değişmedi. "İki Gözüm Ahmet" filmini seyirciyle buluşturmak için gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceklerini açıklayan yapımcılar, ilk mahkemenin alıp, üst mahkemenin de onayladığı "ihtiyati tedbir" kararını İstinaf Mahkemesi'ne götürdü.

Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'nun haberine göre temyiz başvurusunu inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, "İki Gözüm Ahmet" filmi için yerel mahkemelerin verdiği "ihtiyati tedbir" kararını kaldırdı.

Bu kararla birlikte "İki Gözüm Ahmet" filminin sinemalarda seyirciyle buluşması önündeki yasal engel kalktı, ama koronavirüs salgını yüzünden film oynatacak sinema yok. Filmin seyirciyle buluşması bir başka bahara kaldı.

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Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan “İki Gözüm Ahmet” filmine konan yasak kalktı!
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