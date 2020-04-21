Son Dakika Haberi: Usta oyuncu Umut Demirdelen yoğun bakımda!

Usta oyuncu Umut Demirdelen (67), akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle yoğum bakımda tedavi altına alındı.

Tiyatrocu Nedim Saban, meslektaşı Umut Demirdelen ile ilgili üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu: "Hayata sarıl. Neler atlatmadın sen Umudum. Acil şifalar, çabuk iyileş, kavga etmeye değen çok az kişi var şu hayatta."

UMUT DEMİRDELEN KİMDİR?

1953 doğumlu usta sanatçı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 'Şehnaz Tango', 'Üvey Baba' gibi dizilerde rol alan Devlet Tiyatrosu oyuncusu, 'Kurtlar Vadisi: Pusu' dizisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

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