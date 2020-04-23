Ebru Şallı oğlu Pars ile 23 Nisan bisküvisi yapmış... Ebru Şallı oğlu Pars'ın videosu ile kutladı...

Ebru Şallı sosyal medyadan paylaştığı oğlu Pars'ın videosu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Geçtiğimiz günlerde oğlu Pars'ı henüz 9 yaşındayken kaybeden Ebru Şallı, paylaşımı ile herkesi hüzne boğdu.