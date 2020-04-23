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oğlu ile bisküvisi yapmış... Ebru Şallı oğlu ile kutladı...

sosyal medyadan paylaştığı oğlu 'ın videosu ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Geçtiğimiz günlerde oğlu Pars'ı henüz 9 yaşındayken kaybeden Ebru Şallı, paylaşımı ile herkesi hüzne boğdu. Acısı çok taze olan Ebru Şallı 6 yıl önce kendi adını taşıyan programının 23 Nisan özel bölümünde Pars'ı ağırlamış, anne-oğul birlikte yapmıştı. İzleyenlerin içini hem ısıtan hem acıtan Pars'ın videosuna beğeni yağdı. İşte ile geçirdiği eğlenceli bir 23 Nisan günü...

Giriş Tarihi: 23.4.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 11:07 ABONE OL
Ebru Şallı oğlu Pars ile 23 Nisan bisküvisi yapmış... Ebru Şallı oğlu Pars'ın videosu ile kutladı...

sosyal medyadan paylaştığı oğlu 'ın videosu ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Geçtiğimiz günlerde oğlu Pars'ı henüz 9 yaşındayken kaybeden Ebru Şallı, paylaşımı ile herkesi hüzne boğdu.

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Ebru Şallı oğlu Pars ile 23 Nisan bisküvisi yapmış... Ebru Şallı oğlu Pars'ın videosu ile kutladı...
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