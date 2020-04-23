Ebru Şallı oğlu Pars ile 23 Nisan bisküvisi yapmış... Ebru Şallı oğlu Pars'ın videosu ile kutladı...

Ebru Şallı sosyal medyadan paylaştığı oğlu Pars'ın videosu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Geçtiğimiz günlerde oğlu Pars'ı henüz 9 yaşındayken kaybeden Ebru Şallı, paylaşımı ile herkesi hüzne boğdu. Acısı çok taze olan Ebru Şallı 6 yıl önce kendi adını taşıyan programının 23 Nisan özel bölümünde Pars'ı ağırlamış, anne-oğul birlikte 23 Nisan bisküvisi yapmıştı. İzleyenlerin içini hem ısıtan hem acıtan Pars'ın videosuna beğeni yağdı. İşte Ebru Şallı'nın oğlu Pars ile geçirdiği eğlenceli bir 23 Nisan günü...
Giriş Tarihi: 23.4.2020 10:52Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 11:07ABONE OL
Ebru Şallı sosyal medyadan paylaştığı oğlu Pars'ın videosu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Geçtiğimiz günlerde oğlu Pars'ı henüz 9 yaşındayken kaybeden Ebru Şallı, paylaşımı ile herkesi hüzne boğdu.