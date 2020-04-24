Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında 6 milyon dolar bağış yaptı. Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünyayı etkisi altına aldı. 190 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği salgınla mücadele için harekete geçen Beyonce, 6 milyon dolarlık bir bağış yaparak alkış topladı.
Giriş Tarihi: 24.4.2020 21:00Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 21:02ABONE OL
Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünyayı etkisi altına aldı. 190 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği salgınla mücadele için harekete geçen Beyonce, 6 milyon dolarlık bir bağış yaparak alkış topladı.