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, koronavirüsle mücadele için

Dünyaca ünlü şarkıcı , dünyayı etkisi altına alan ile mücadele kapsamında 6 milyon dolar yaptı. Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünyayı etkisi altına aldı. 190 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği salgınla mücadele için harekete geçen Beyonce, 6 milyon dolarlık bir bağış yaparak alkış topladı.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 21:00 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 21:02 ABONE OL
Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı

Çin'de başlayan salgını dünyayı etkisi altına aldı. 190 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği salgınla mücadele için harekete geçen , 6 milyon dolarlık bir yaparak alkış topladı.

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Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı
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