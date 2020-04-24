Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile yeni paylaşımına beğeni yağdı... Fahriye Evcen minik oğlu Karan Özçivit'in fotoğrafıyla 23 Nisan'ı kutladı!

Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde 1 yaşına basan oğlu Karan Özçivit ile yeni paylaşım yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması için paylaşım yapan Fahriye Evcen oğlu Karan'ın fotoğrafını seçti. Fahriye Evcen'in doğum gününde kucağında poz verdiği oğlu Karan'ın yeni fotoğrafına beğeni yağdı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğulları Karan Özçivit sosyal medyanın ilgi odağı oldu... İşte Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile yaptığı son paylaşım...
Giriş Tarihi: 24.4.2020 10:29Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 15:22ABONE OL
Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde 1 yaşına basan oğlu Karan Özçivit ile yeni paylaşım yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması için paylaşım yapan Fahriye Evcen oğlu Karan'ın fotoğrafını seçti.