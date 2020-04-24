Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile yeni paylaşımına beğeni yağdı... Fahriye Evcen minik oğlu Karan Özçivit'in fotoğrafıyla 23 Nisan'ı kutladı!

Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde 1 yaşına basan oğlu Karan Özçivit ile yeni paylaşım yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması için paylaşım yapan Fahriye Evcen oğlu Karan'ın fotoğrafını seçti.