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'in oğlu Karan ile yeni paylaşımına beğeni yağdı... Fahriye Evcen minik oğlu 'in fotoğrafıyla 'ı kutladı!

geçtiğimiz günlerde 1 yaşına basan oğlu ile yeni paylaşım yaptı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması için paylaşım yapan Fahriye Evcen oğlu Karan'ın fotoğrafını seçti. Fahriye Evcen'in doğum gününde kucağında poz verdiği oğlu Karan'ın yeni fotoğrafına beğeni yağdı. ve Fahriye Evcen'in oğulları Karan Özçivit sosyal medyanın ilgi odağı oldu... İşte ile yaptığı son paylaşım...

Giriş Tarihi: 24.4.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 15:22 ABONE OL
Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile yeni paylaşımına beğeni yağdı... Fahriye Evcen minik oğlu Karan Özçivit'in fotoğrafıyla 23 Nisan'ı kutladı!

geçtiğimiz günlerde 1 yaşına basan oğlu ile yeni paylaşım yaptı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması için paylaşım yapan Fahriye Evcen oğlu Karan'ın fotoğrafını seçti.

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Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile yeni paylaşımına beğeni yağdı... Fahriye Evcen minik oğlu Karan Özçivit'in fotoğrafıyla 23 Nisan'ı kutladı!
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