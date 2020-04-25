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akşamı komşularıyla söyleyen : “’nin kesinlikle sanatçıya destek verdiği falan yok hepsi yalan..."

'nin ilk piyanist şantörlerinden , Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl komşularıyla birlikte kutladı. Gencer, akordeonuyla balkona çıktı, o çaldı komşuları ise hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı seslendirdi. GÜNAYDIN'a konuşan Gencer, "'nin kesinlikle sanatçıya destek verdiği falan yok, hepsi yalan. Onlar sadece Atatürk'ü kullanıyorlar. Cumhurbaşkanımız bu konuda çok haklıydı, bunların tek derdi para" dedi.

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 25.4.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 10:45 ABONE OL
23 Nisan akşamı komşularıyla İstiklal Marşı söyleyen İlham Gencer: “CHP’nin kesinlikle sanatçıya destek verdiği falan yok hepsi yalan...

'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan Bozkurt , Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebi ile evinin balkonunda 'nı söyledi. Boğaz manzaralı evinin balkonuna akordiyon koyarak tüm komşularını davet eden Gencer, bir dakikalık saygı duruşundan sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı okuttu. Sokağa çıkma yasağından dolayı seremoniyi balkondan gerçekleştiren Gencer, semtinde oturan yaklaşık 30 kişiyle birlikte koro ve akordiyonu ile İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve kendi bestelediği marşları okuyan Gencer, Seremoni bittikten sonra GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı. 87 yıldır sanatın içinde olan Gencer, "Ben ülkem için her daim sanat yapmaya çalıştım, bu ülkeye bir sürü sanatçı yetiştirdim. Şimdi şarkı söyleyen herkes kendine müzisyen ya da sanatçı diyor" dedi.

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23 Nisan akşamı komşularıyla İstiklal Marşı söyleyen İlham Gencer: “CHP’nin kesinlikle sanatçıya destek verdiği falan yok hepsi yalan..."
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