23 Nisan akşamı komşularıyla İstiklal Marşı söyleyen İlham Gencer: “CHP’nin kesinlikle sanatçıya destek verdiği falan yok hepsi yalan..."

Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan Bozkurt İlham Gencer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebi ile evinin balkonunda İstiklal Marşı'nı söyledi. Boğaz manzaralı evinin balkonuna akordiyon koyarak tüm komşularını davet eden Gencer, bir dakikalık saygı duruşundan sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı okuttu. Sokağa çıkma yasağından dolayı seremoniyi balkondan gerçekleştiren Gencer, semtinde oturan yaklaşık 30 kişiyle birlikte koro ve akordiyonu ile İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve kendi bestelediği marşları okuyan Gencer, Seremoni bittikten sonra GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı. 87 yıldır sanatın içinde olan Gencer, "Ben ülkem için her daim sanat yapmaya çalıştım, bu ülkeye bir sürü sanatçı yetiştirdim. Şimdi şarkı söyleyen herkes kendine müzisyen ya da sanatçı diyor" dedi.