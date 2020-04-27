Nur Yerlitaş'ın yakın arkadaşı Sibel Can gözyaşlarına boğuldu

Ünlü modacı Nur Yerlitaş jüri üyeliği ile gönülleri fethetmişti. 2 yıl önce beyin kanseri teşhisi konan Nur Yerlitaş, altı ay arayla iki ciddi operasyon geçirmişti. Ünlü modacı Nur Yerlitaş bugün sabah saatlerinde Şişli Fulya'daki evinde hayatını kaybetti 19 saat önce Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri de burktu. Nur Yerlitaş'ın ölüm haberi sanat camiasını ve hayranları yasa boğdu. O anları gören Sibel Can gözyaşlarına boğuldu.
Giriş Tarihi: 27.4.2020 19:03Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 19:18ABONE OL
Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. Yerlitaş, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuştu. 2 yıl önce beyin kanseri teşhisi konan Nur Yerlitaş, altı ay arayla iki ciddi operasyon geçirmişti.