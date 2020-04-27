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'ın yakın arkadaşı gözyaşlarına boğuldu

Ünlü modacı jüri üyeliği ile gönülleri fethetmişti. 2 yıl önce kanseri teşhisi konan Nur Yerlitaş, altı ay arayla iki ciddi operasyon geçirmişti. Ünlü modacı Nur Yerlitaş bugün sabah saatlerinde Şişli Fulya'daki evinde hayatını kaybetti 19 saat önce Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri de burktu. Nur Yerlitaş'ın ölüm haberi sanat camiasını ve hayranları yasa boğdu. O anları gören gözyaşlarına boğuldu.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 19:03 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 19:18 ABONE OL
Nur Yerlitaş'ın yakın arkadaşı Sibel Can gözyaşlarına boğuldu

Ünlü modacı hayatını kaybetti. Yerlitaş, geçtiğimiz yıl ameliyatı olmuştu. 2 yıl önce beyin kanseri teşhisi konan Nur Yerlitaş, altı ay arayla iki ciddi operasyon geçirmişti.

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Nur Yerlitaş'ın yakın arkadaşı Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
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