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’ı kaybettik

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 28.4.2020 ABONE OL
Nur Yerlitaş’ı kaybettik
64 yaşındaki ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayata gözlerini yumdu. Geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı geçiren ve tedavisi süren Yerlitaş, dün evinde hayatını kaybetti. Sanatçı dostları Yerlitaş için taziye mesajı yayınladı. Seda Sayan, "Dostum, sırdaşım, uğur böceğim, akıl hocam nurlar içinde uyu!", Deniz Seki, "Ahh be Nur'um, nur yüzlüm çok üzdün. Kalbim ağrıyor", Cenk Eren ise "Çok üzgünüm, çok kıymetli bir dostumu kaybettim" dedi.


Yerlitaş, ölmeden 19 saat önce bu fotoğrafı paylaşıp "Bakma bana öyle baktığın yerdeyim, bende kal...' diye yazmıştı.
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Nur Yerlitaş’ı kaybettik
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