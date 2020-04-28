Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 28 Nisan 2020 Salı günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 28 Nisan 2020 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 28 Nisan 2020 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Merkür'ün sesine kulak verin!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 NİSAN 2020 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Global firmalarda yönetim şekilleri değişmeye başlıyor. Yeni oluşumlar piyasaları hareketlendirirken; Merkür-Satürn 90'lığı siyasette eski defterleri yeniden açabileceğimizi işaret ediyor. 1963 yılında Satürn-Kova döngüsünde imzalanan İngiltere- Ankara anlaşması gündeme gelebilir.

Koç: İş hayatında daha titiz davranmaya başlıyorsun, bu durum çalışma arkadaşlarının dikkatini çekiyor. Uzun zamandır görüşemediğin bir arkadaşına mesaj atabilirsin. Ruhsal anlamda kendini daha rahat hissettiğin bir gün geçirebilirsin.

Boğa: Kardeşin ile maddi konularda anlaşmazlıklar yaşayabilirsin. Bu anlaşmazlıklar aile büyüklerinden birinin araya girmesi ile çözüme kavuşabilir. İç sesini daha çok dinliyorsun, güdülerin ile hareket etmeye başlayabilirsin.

İkizler: Gündelik hayatta sürekli olarak ''ben bilirim'' tavrını takınman bugün tepki almana neden olabilir. Ailen ekonomik açıdan rahata kavuşuyor, üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. İçindeki pozitif enerjiyi paylaşmak için yakın arkadaşlarını arayabilirsin.

Yengeç: Geçmişte arkadaşların ile yaşadığın ve kapandığını düşündüğün konular tekrar açılabilir. Çevrendeki insanların fikirlerine daha çok önem verebilirsin. Akşam saatini, evde tamamlanması gereken işlerine ayırabilirsin.

Aslan: Sevgili Aslan burcu bugünü kendine ayırmak istiyorsun, evde yaptığın el becerisine dayalı hobilerine ağırlık verebilirsin. İlişkisi yeni biten bir Aslan burcuysan duygusal olarak boşluğa düşebilir, bu süreçte yanlış insanlara güvenebilirsin.