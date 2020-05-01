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'dan oğlu için duygulandıran paylaşım! da yorum yaptı!

Ünlü manken ile 'ın 9 yaşındaki oğulları Pars, geçtiğimiz hafta kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz cuma günü oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Harun Tan, bugün hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Ebru Şallı ise eski eşinin bu duygusal paylaşımına yorum yaptı. Şallı bu paylaşıma "Melek bahçesi ilk kez görüyorum" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 1.5.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 17:28 ABONE OL
Harun Tan'dan oğlu Pars Tan için duygulandıran paylaşım! Ebru Şallı da yorum yaptı!

Geçtiğimiz hafta lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlunu kaybeden , hesabından Vural Candar'ın "Sonra gömdük ne varsa içimize" sözlerinin yer aldığı bir şiirini paylaşarak herkesi duygulandırdı.

"GÖMDÜK NE VARSA İÇİMİZE"

Uzun bir süredir kanser tedavisi gören oğlunu kaybederek acıların en büyüğünü yaşayan Harun Tan, Instagram hesabından Vural Candar'ın bir şiirini paylaştı. Şiirin sözleri ise şu şekilde: "Sonra mı? Sonra gömdük ne varsa içimize... Anlaşılmasın diye bir de çiçek ektik üzerine. Altı mezar, üstü bağ bahçe."

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Harun Tan'dan oğlu Pars Tan için duygulandıran paylaşım! Ebru Şallı da yorum yaptı!
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