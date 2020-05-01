Harun Tan'dan oğlu Pars Tan için duygulandıran paylaşım! Ebru Şallı da yorum yaptı!

Geçtiğimiz hafta lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Harun Tan, sosyal medya hesabından Vural Candar'ın "Sonra gömdük ne varsa içimize" sözlerinin yer aldığı bir şiirini paylaşarak herkesi duygulandırdı.

"GÖMDÜK NE VARSA İÇİMİZE"

Uzun bir süredir kanser tedavisi gören oğlunu kaybederek acıların en büyüğünü yaşayan Harun Tan, Instagram hesabından Vural Candar'ın bir şiirini paylaştı. Şiirin sözleri ise şu şekilde: "Sonra mı? Sonra gömdük ne varsa içimize... Anlaşılmasın diye bir de çiçek ektik üzerine. Altı mezar, üstü bağ bahçe."