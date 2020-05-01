Son yedi yılda 86 bin tarihi eser yenilendi

Türkiye'nin eşsiz güzellikteki tarihi eserlerinin restorasyon ile konservasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesindeki tarihi eser doktorları olarak bilinen restoratör ve konservatörlerce gerçekleştiriliyor. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama faaliyetleri azalsa da yılın ilk üç ayında tam 2 bin 612 eserin restorasyonu yapıldı. Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan eserlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan restoratörler, son 7 yılda yaklaşık 86 bin eserin bakım ve onarımını tamamladı.





PICASSO İSTANBUL'DA SERGİSİNE DİJİTAL ERİŞİM

COVID-19 önlemleri kapsamında ziyarete kapalı olan Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi geçmiş sergilerini dijital kanallarında paylaşmaya başladı. ilk olarak, 24 Kasım 2005- 26 Mart 2006'da gerçekleştirilen Picasso İstanbul'da sergisinin çevrim içi versiyonu sanatseverlerle buluştu. Pablo Picasso'nun tüm dönemlerini kapsayan ve digitalSSM arşiv kaynaklarıyla hazırlanan sergi, SSM'nin web sitesi, sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı aracılığıyla erişime açıldı.





ÇOCUKLAR İÇİN ONLİNE ATÖLYE PROGRAMLARI



İKSV'nin kültür ve sanat etkinliklerine katılım imkanlarını artırmak için İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kurduğu İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı, çocuklara ve ailelere yönelik çevrim içi etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bugün pandemi koşullarında çocuk ve ebeveyn psikolojisi sohbeti, 8 Mayıs'ta çizim atölyesi, 15 Mayıs'ta Dünya Engelliler Haftası, 22 Mayıs'ta da güncel sanat üzerine atölye çalışması yapılacak.







ÜNLÜ DANSÇILARIN GÖSTERİLERİNE ULAŞMAK KOLAYLAŞTI



Dünyaca ünlü akrobat ve dansçı Yoann Bourgeis'in gösterileri erişime açıldı. Sanatçının 2017'de Paris Phanteon'da sahnelenen performansı ve diğer başarılı işleri, internet sitesi üzerinden izlenebiliyor. Öte yandan dünyanın önemli bale topluluklarından English National Ballet, salgın sebebiyle dans gösterilerini ücretsiz erişime açtı. Topluluğun 'Dust' adlı gösterisi önceki akşam yayına açıldı.