Bahar Şahin Zalim İstanbul’daki partneri Mehmet Ozan Dolunay’la öpüşürken yakalandı! Cenan Adıgüzel'den ayrıldı teselliyi Mehmet Ozan Dolunay’ın kollarında buldu!

Bahar Şahin, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Cenan Adıgüzel ile aşk yaşarken Zalim İstanbul dizisindeki rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay ile yakınlaştı. İlişkisi biten Şahin, 2 gün sonra Dolunay ile bir mekanda öpüşürken yakalandı.