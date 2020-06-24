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Zalim ’daki partneri Mehmet ’la öpüşürken yakalandı! 'den ayrıldı teselliyi ’ın kollarında buldu!

Zalim dizisiyle dikkatleri üzerine çeken , canlandırdığı Ceren karakteriyle tanınmıştı. Bahar Şahin’in ’daki partneri Mehmet ile yakalanması magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde ekranlara veda eden dizinin oyuncuları ve Bahar Şahin öpüşürken yakalandı. 'le yollarını ayrılan Bahar Şahin’in 2 gün sonra Mehmet Ozan Dolunay ile dudak dudağa görüntülenmesi şaşkınlık yarattı. İşte Bahar Şahin’in ve yeni sevgilisi Mehmet Ozan Dolunay’ın o görüntüleri…

Giriş Tarihi: 24.6.2020 11:25 Son Güncelleme: 24.6.2020 11:28 ABONE OL
Bahar Şahin Zalim İstanbul’daki partneri Mehmet Ozan Dolunay’la öpüşürken yakalandı! Cenan Adıgüzel'den ayrıldı teselliyi Mehmet Ozan Dolunay’ın kollarında buldu!

, kendisi gibi oyuncu sevgilisi ile aşk yaşarken Zalim dizisindeki rol arkadaşı Mehmet ile yakınlaştı. İlişkisi biten Şahin, 2 gün sonra Dolunay ile bir mekanda öpüşürken yakalandı.

Bahar Şahin Zalim İstanbul’daki partneri Mehmet Ozan Dolunay’la öpüşürken yakalandı! Cenan Adıgüzel'den ayrıldı teselliyi Mehmet Ozan Dolunay’ın kollarında buldu!

23 yaşındaki 'in, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı 'le birlikteyken, Zalim dizisindeki partneri Mehmet 'la yakınlaştığı iddia edilmişti.

Bahar Şahin Zalim İstanbul’daki partneri Mehmet Ozan Dolunay’la öpüşürken yakalandı! Cenan Adıgüzel'den ayrıldı teselliyi Mehmet Ozan Dolunay’ın kollarında buldu!

Çift hakkında çıkan aşk dedikoduları doğru çıktı.

Bahar Şahin Zalim İstanbul’daki partneri Mehmet Ozan Dolunay’la öpüşürken yakalandı! Cenan Adıgüzel'den ayrıldı teselliyi Mehmet Ozan Dolunay’ın kollarında buldu!

AYRILIKTAN 2 GÜN SONRA YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Milliyet'te yer alan habere göre: Sevgilisinin rol arkadaşıyla yakınlaştığını duyan , Şahin ile tartışarak ilişkisine son noktayı koydu.

Bahar Şahin Zalim İstanbul’daki partneri Mehmet Ozan Dolunay’la öpüşürken yakalandı! Cenan Adıgüzel'den ayrıldı teselliyi Mehmet Ozan Dolunay’ın kollarında buldu!

Adıgüzel'le yollarını ayrılan ise 2 gün sonra Mehmet ile görüntülendi. Genç aşıklar, önceki gün bir mekanda baş başa yemek yedi.

Bahar Şahin Zalim İstanbul’daki partneri Mehmet Ozan Dolunay’la öpüşürken yakalandı! Cenan Adıgüzel'den ayrıldı teselliyi Mehmet Ozan Dolunay’ın kollarında buldu!

ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDILAR

Sahil kenarındaki restoranda karşılık yemek yiyen ikili, çevredekilere aldırış etmeden öpüştü. İkili, mekanda üç saat oturduktan sonra taksiyle ayrıldı.

Bahar Şahin Zalim İstanbul’daki partneri Mehmet Ozan Dolunay’la öpüşürken yakalandı! Cenan Adıgüzel'den ayrıldı teselliyi Mehmet Ozan Dolunay’ın kollarında buldu!

Her anını sosyal medya hesabından paylaşan , özel hayatıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. İşte Bahar Şahin ile Mehmet 'ın o görünteleri...

Bahar Şahin Zalim İstanbul’daki partneri Mehmet Ozan Dolunay’la öpüşürken yakalandı! Cenan Adıgüzel'den ayrıldı teselliyi Mehmet Ozan Dolunay’ın kollarında buldu!
Bahar Şahin Zalim İstanbul’daki partneri Mehmet Ozan Dolunay’la öpüşürken yakalandı! Cenan Adıgüzel'den ayrıldı teselliyi Mehmet Ozan Dolunay’ın kollarında buldu!
Bahar Şahin Zalim İstanbul’daki partneri Mehmet Ozan Dolunay’la öpüşürken yakalandı! Cenan Adıgüzel'den ayrıldı teselliyi Mehmet Ozan Dolunay’ın kollarında buldu!
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Bahar Şahin Zalim İstanbul’daki partneri Mehmet Ozan Dolunay’la öpüşürken yakalandı! Cenan Adıgüzel'den ayrıldı teselliyi Mehmet Ozan Dolunay’ın kollarında buldu!
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