Nükhet Duru ve Selami Şahin izleyiciyle buluştu

"İstanbul Yeditepe Konserleri'nde hep birlikteyiz, her biri birbirinden değerli orkestra arkadaşlarımla sizlere bir dinleti hazırladık. İlk şarkımız 'özlem' üzerineydi, sizleri ne kadar özlediğimizi ve ne kadar sevdiğimizi belli etmek için onunla açtık programı şimdi ise birbirinden güzel şarkılarla devam edeceğiz. Bizi sizinle buluşturan, güzel görevi üstlenen Sayın Cumhurbaşkanlığımıza teşekkürleri bir borç biliriz efendim."