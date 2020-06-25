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ve izleyiciyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanan konserde, Duru ve Şahin sevilen şarkılarını seslendirdi İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bir ay sürecek Cumhurbaşkanlığı "" kapsamında ve müzikseverlerle buluştu.

AA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 00:07 Son Güncelleme: 26.6.2020 00:09 ABONE OL
Nükhet Duru ve Selami Şahin izleyiciyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı. Konserde ilk olarak Duru, "Bir nefes gibi" şarkısıyla sahneye çıktı. Şair Lale Müldür'ün "Destina" isimli şiirinden bestelenen şarkıyı da seslendiren Duru, şöyle konuştu:

Nükhet Duru ve Selami Şahin izleyiciyle buluştu

"'nde hep birlikteyiz, her biri birbirinden değerli orkestra arkadaşlarımla sizlere bir dinleti hazırladık. İlk şarkımız 'özlem' üzerineydi, sizleri ne kadar özlediğimizi ve ne kadar sevdiğimizi belli etmek için onunla açtık programı şimdi ise birbirinden güzel şarkılarla devam edeceğiz. Bizi sizinle buluşturan, güzel görevi üstlenen Sayın Cumhurbaşkanlığımıza teşekkürleri bir borç biliriz efendim."

Nükhet Duru ve Selami Şahin izleyiciyle buluştu

"Seninle başım dertte" isimli şarkısıyla konserine başlayan ise " için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürler ediyorum. Hepiniz sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın görüşmek üzere... Sonsuz sevgi ve saygılar sunuyorum efendim." ifadelerini kullandı.

Nükhet Duru ve Selami Şahin izleyiciyle buluştu

ve 'in ardından devam edecek konserlerde, Özhan Eren-Orhan Hakalmaz-Ceyhun Çelikten, Hande Yener-Kutsi, Murat Dalkılıç-Gökhan Tepe, Yavuz Bingöl-Hilal Özdemir, Fatih Kısaparmak-Gülay, Zerrin Özer-Ümit Sayın, Melihat Gülses-Sami Özer, Uğur Işılak-Şükriye Tutkun, Mustafa Keser-Burcu Güneş, Özdemir Erdoğan-Emre Altuğ, Metin Şentürk-Derya Uluğ, Murat Kekilli-Merve Özbey, Berkay ve Bengü sahne alacak.

Nükhet Duru ve Selami Şahin izleyiciyle buluştu
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Nükhet Duru ve Selami Şahin izleyiciyle buluştu
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