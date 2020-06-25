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genç kalabilmek için derisi enjekte ettirdiğini itiraf etti! Herkesi şaşkına çevirdi

Amerikalı oyuncu , katıldığı bir televizyon programında genç kalma sırrını vererek herkesi şaşkına çevirdi. Sandra Bullock, genç kalabilmek için derisi enjekte ettirdiğini söyledi. 55 yaşındaki ABD'li ünlü oyuncu Sandra Bullock’un sözleri duyanları şoke etti.

Giriş Tarihi: 25.6.2020 13:46 Son Güncelleme: 25.6.2020 14:01 ABONE OL
Sandra Bullock genç kalabilmek için çocuk derisi enjekte ettirdiğini itiraf etti! Herkesi şaşkına çevirdi

ABD'li oyuncu , katıldığı bir televizyon programında genç kalma sırrını vererek herkesi şaşkına çevirdi. Bullock, genç kalabilmek için derisi enjekte ettirdiğini söyledi.

Sandra Bullock genç kalabilmek için çocuk derisi enjekte ettirdiğini itiraf etti! Herkesi şaşkına çevirdi

Posta'nın haberine göre; 55 yaşındaki ABD'li ünlü oyuncu , katıldığı bir televizyon programında genç gözükmesinin sırrını açıkladı.

Sandra Bullock genç kalabilmek için çocuk derisi enjekte ettirdiğini itiraf etti! Herkesi şaşkına çevirdi

Dünyaca ünlü oyuncu, canlı yayında genç kalmak için derisini kendine enjekte ettirdiğini belirtti.

Sandra Bullock genç kalabilmek için çocuk derisi enjekte ettirdiğini itiraf etti! Herkesi şaşkına çevirdi

Programı sunan sunucu da bu derilerin sünnet olan Koreli çocukların derileri olduğunu söyledi; ama sektörün sadece sünnet olan çocuklar üzerinden dönmediği ve talebi karşılayamayacağı belirtildi.Bullock'un bahsettiği ' derisi' enjekte ettirme operasyonun, sadece sünnet olan Koreli çocuklardan elde edilmediği, mülteci çocukların da tüm organlarından ve derisinden üretildiği öne sürülüyor.

Sandra Bullock genç kalabilmek için çocuk derisi enjekte ettirdiğini itiraf etti! Herkesi şaşkına çevirdi

Aynı şekilde kanından üretildiği belirtilen Adrenochrom'un da genç ve güzel kalmak isteyen ünlü ve zenginlere enjekte edildiği biliniyor. Söz konusu yöntemin, seansının 650 dolar olduğu belirtiliyor.

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Sandra Bullock genç kalabilmek için çocuk derisi enjekte ettirdiğini itiraf etti! Herkesi şaşkına çevirdi
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