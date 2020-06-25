Sandra Bullock genç kalabilmek için çocuk derisi enjekte ettirdiğini itiraf etti! Herkesi şaşkına çevirdi

Programı sunan sunucu da bu derilerin sünnet olan Koreli çocukların derileri olduğunu söyledi; ama sektörün sadece sünnet olan çocuklar üzerinden dönmediği ve talebi karşılayamayacağı belirtildi.Bullock'un bahsettiği 'çocuk derisi' enjekte ettirme operasyonun, sadece sünnet olan Koreli çocuklardan elde edilmediği, mülteci çocukların da tüm organlarından ve derisinden üretildiği öne sürülüyor.