Yağmur Sarnıç'tan şok iddialar: Hem Emre Aşık hem dadı çocuklarımı dövüyor

Eski milli futbolcu Emre Aşık ile eşi Yağmur Sarnıç'ın çekişmeli boşanma davası sürüyor. İkilinin 7, 4 ve 2 yaşındaki çocuklarının geçici velayeti baba Emre Aşık'a verilmişti. Sarnıç, her pazar olduğu gibi Aşık'ın Ataşehir'deki evinden aldığı çocuklarını babalarına teslim etti. Ancak bu hafta çocuklar annelerinden ayrılmak istemedi.





Sarnıç, sosyal medya üzerinden şu paylaşımı yaptı: "Darp videolarını yüreğim dayanmadığı ve ileride kendilerinin de görmelerini istemediğim için sadece mahkemeye sunacağım. Çocuklarımın o evde dadı ve babaları tarafından darp edildiğinin ispatıdır bu raporlar. Emre hakkında her şeyi ispatlayacağım. Bir daha elinde tespihle adamım diye gezemeyecek."

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç yine kavga etti! İkili arasında sular durulmuyor…

Eski futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık'ın vukuatları bitmiyor

Yağmur Sarnıç’ın sevgilisi Sertaç Ataoğlu Emre Aşık’ın avukatına tehdit!