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ile sonrası ilk defa böyle görüntülendi! Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen kural bozdu!

dizisinin yapmasıyla tatil moduna girdi. dönemini çok sıkı yaşayan ve neredeyse hiç dışarı çıkmayan ve misafir kabul etmeyen Burak Özçivit ve çifti de normalleşme sürecine girdi. Sevilen oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in gittikleri aile yemeğinden bir kare sosyal medyaya düştü.

Giriş Tarihi: 26.6.2020 10:07 Son Güncelleme: 26.6.2020 10:27 ABONE OL
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen karantina sonrası ilk defa böyle görüntülendi! Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen kural bozdu!

dizisinin yapmasıyla tatil moduna girdi. Başarılı bir sezon geçiren Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit sezon finalinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı ile hayranlarına "Yeni sezonda görüşmek üzere" demişti.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen karantina sonrası ilk defa böyle görüntülendi! Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen kural bozdu!

dönemini çok sıkı yaşayan ve neredeyse hiç dışarı çıkmayan ve misafir kabul etmeyen ve çifti de normalleşme sürecine girdi.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen karantina sonrası ilk defa böyle görüntülendi! Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen kural bozdu!

Sevilen oyuncular ve Burak Özçivit'in gittikleri aile yemeğinden bir kare sosyal medyaya düştü.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen karantina sonrası ilk defa böyle görüntülendi! Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen kural bozdu!

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde oğulları Karan ile gittikleri aile yemeğinde yoğun ilgi ile karşılaştı.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen karantina sonrası ilk defa böyle görüntülendi! Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen kural bozdu!

sürecinde evinin bahçesinde verdiği pozları takipçileriyle paylaşan ilgi odağı olmuştu.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen karantina sonrası ilk defa böyle görüntülendi! Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen kural bozdu!

aylar sonra Anneler Günü paylaşımı yaparak oğlu Karan ile poz vermişti.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen karantina sonrası ilk defa böyle görüntülendi! Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen kural bozdu!

ve çiftinin oğulları Karan Özçivit'e rekor beğeni gelmişti.

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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen karantina sonrası ilk defa böyle görüntülendi! Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen kural bozdu!
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