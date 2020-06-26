Burak Özçivit ile Fahriye Evcen karantina sonrası ilk defa böyle görüntülendi! Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen kural bozdu!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit dizisinin sezon finali yapmasıyla tatil moduna girdi. Başarılı bir sezon geçiren Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit sezon finalinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı ile hayranlarına "Yeni sezonda görüşmek üzere" demişti.
Karantina dönemini çok sıkı yaşayan ve neredeyse hiç dışarı çıkmayan ve misafir kabul etmeyen Burak özçivit ve Fahriye Evcen çifti de normalleşme sürecine girdi.
Sevilen oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in gittikleri aile yemeğinden bir kare sosyal medyaya düştü.
Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde oğulları Karan ile gittikleri aile yemeğinde yoğun ilgi ile karşılaştı.
Karantina sürecinde evinin bahçesinde verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Fahriye Evcen ilgi odağı olmuştu.