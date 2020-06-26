Çatlak Şanzel işlediği cinayeti itiraf etti! Çatlak Şanzel: "Sonra alışkanlık yaptı birkaç kere de yaralamadan girdim"

Çatlak Şanzel lakaplı şarkıcı Şanzel Çetin katıldığı programda işlediği cinayeti itiraf! Geçmişte bir doktoru nasıl öldürdüğünü anlatan Çatlak Şanzel cinayeti bir de ti'ye aldı.
Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki programına konuk olan Çatlak Şanzel'in sözleri sosyal medyadan büyük tepki çekti. Henüz 17 yaşındayken cinayet işleyen Çatlak Şanzel anlattıklarıyla kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
"TEDAVİ SÜRECİNDE HATASI VARDI"
Çatlak Şanzel, hayatındaki en önemli kişinin babaannesi olduğunu, bu sebeple vefatının onu deliye döndürdüğünü, dedesinin beylik tabancası ile yanlış ameliyat ettiğini iddia ettiği doktora 3 kez ateş ettiğini, bir kurşunun denk gelerek doktorun ölümüne neden olduğunu söyledi.
Doktoru öldürmesinin ardından 36 sene hapis cezası aldığını açıklayan Çetin, yaşının 18'den küçük olması, cezaevindeyken başka suça bulaşmaması ve üniversitesi kazanmış olması gibi etkenlerle 7 yıl 2 ay hapiste kaldığını söyledi.
"ONDAN SONRA ALIŞKANLIK YAPTI"
Çetin, cinayeti ti'ye alarak şöyle devam etti:
"Ondan sonra alışkanlık yaptı, birkaç kere de yaralamadan girdim."
Şanzel Çetin'in bu ifadeleri sosyal medyada büyük tepki toplarken, Çetin'in sözlerine kahkaha atan Armağan Çağlayan da eleştiri oklarının hedefi oldu.Gelen tepkiler üzerine Çatlak Şanzel hashtag'i, Twitter gündeminde ikinci sıraya kadar yükseldi.
'Neredesin' şarkısı ile ülkede ve internette gündem olan şarkıcı, Ankara'da çeşitli mekanlarda sahne alıyor.