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işlediği cinayeti itiraf etti! Çatlak Şanzel: "Sonra alışkanlık yaptı birkaç kere de yaralamadan girdim"

lakaplı şarkıcı Şanzel Çetin katıldığı programda işlediği cinayeti itiraf! Geçmişte bir doktoru nasıl öldürdüğünü anlatan Çatlak Şanzel cinayeti bir de ti'ye aldı. 'ın YouTube'daki programına konuk olan Çatlak Şanzel'in sözleri sosyal medyadan büyük tepki çekti. Henüz 17 yaşındayken işleyen Çatlak Şanzel anlattıklarıyla kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. İşte Çatlak Şanzel'in tepki çeken sözleri...

Giriş Tarihi: 26.6.2020 12:14 Son Güncelleme: 26.6.2020 12:28 ABONE OL
Çatlak Şanzel işlediği cinayeti itiraf etti! Çatlak Şanzel: Sonra alışkanlık yaptı birkaç kere de yaralamadan girdim

lakaplı şarkıcı Şanzel Çetin katıldığı programda işlediği cinayeti itiraf! Geçmişte bir doktoru nasıl öldürdüğünü anlatan Çatlak Şanzel cinayeti bir de ti'ye aldı.

Çatlak Şanzel işlediği cinayeti itiraf etti! Çatlak Şanzel: Sonra alışkanlık yaptı birkaç kere de yaralamadan girdim

'ın YouTube'daki programına konuk olan 'in sözleri sosyal medyadan büyük tepki çekti. Henüz 17 yaşındayken işleyen Çatlak Şanzel anlattıklarıyla kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Çatlak Şanzel işlediği cinayeti itiraf etti! Çatlak Şanzel: Sonra alışkanlık yaptı birkaç kere de yaralamadan girdim

"TEDAVİ SÜRECİNDE HATASI VARDI"

, hayatındaki en önemli kişinin babaannesi olduğunu, bu sebeple vefatının onu deliye döndürdüğünü, dedesinin beylik tabancası ile yanlış ameliyat ettiğini iddia ettiği doktora 3 kez ateş ettiğini, bir kurşunun denk gelerek doktorun ölümüne neden olduğunu söyledi.

Çatlak Şanzel işlediği cinayeti itiraf etti! Çatlak Şanzel: Sonra alışkanlık yaptı birkaç kere de yaralamadan girdim

Doktoru öldürmesinin ardından 36 sene hapis cezası aldığını açıklayan Çetin, yaşının 18'den küçük olması, cezaevindeyken başka suça bulaşmaması ve üniversitesi kazanmış olması gibi etkenlerle 7 yıl 2 ay hapiste kaldığını söyledi.

Çatlak Şanzel işlediği cinayeti itiraf etti! Çatlak Şanzel: Sonra alışkanlık yaptı birkaç kere de yaralamadan girdim

"ONDAN SONRA ALIŞKANLIK YAPTI"
Çetin, cinayeti ti'ye alarak şöyle devam etti:
"Ondan sonra alışkanlık yaptı, birkaç kere de yaralamadan girdim."

Çatlak Şanzel işlediği cinayeti itiraf etti! Çatlak Şanzel: Sonra alışkanlık yaptı birkaç kere de yaralamadan girdim

Şanzel Çetin'in bu ifadeleri sosyal medyada büyük tepki toplarken, Çetin'in sözlerine kahkaha atan da eleştiri oklarının hedefi oldu.Gelen tepkiler üzerine hashtag'i, Twitter gündeminde ikinci sıraya kadar yükseldi.

'Neredesin' şarkısı ile ülkede ve internette gündem olan şarkıcı, Ankara'da çeşitli mekanlarda sahne alıyor.

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Çatlak Şanzel işlediği cinayeti itiraf etti! Çatlak Şanzel: "Sonra alışkanlık yaptı birkaç kere de yaralamadan girdim"
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