Çatlak Şanzel işlediği cinayeti itiraf etti! Çatlak Şanzel: "Sonra alışkanlık yaptı birkaç kere de yaralamadan girdim"

"TEDAVİ SÜRECİNDE HATASI VARDI"



Çatlak Şanzel, hayatındaki en önemli kişinin babaannesi olduğunu, bu sebeple vefatının onu deliye döndürdüğünü, dedesinin beylik tabancası ile yanlış ameliyat ettiğini iddia ettiği doktora 3 kez ateş ettiğini, bir kurşunun denk gelerek doktorun ölümüne neden olduğunu söyledi.