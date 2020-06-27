Çatlak Şanzel işlediği cinayeti itiraf etmişti… Armağan Çağlayan ile Şanzel Çetin’e tepkiler çığ gibi büyüyor!

Sonra alışkanlık yaptı, birkaç kere de yaralamadan girdim." Çağlayan'ın bu sözler üzerine kahkaha atması da izleyenleri kızdırdı. Başta sağlık sektörü çalışanları olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları yorumlarla iki isme tepki gösterdi.