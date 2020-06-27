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Çatlak işlediği cinayeti itiraf etmişti… ile ’e tepkiler çığ gibi büyüyor!

Çatlak lakaplı şarkıcı katıldığı programda işlediği cinayeti itiraf etmişti. Geçmişte bir doktoru nasıl öldürdüğünü anlatan cinayeti bir de ti'ye aldı. 'ın YouTube'daki programına konuk olan Çatlak Şanzel'in sözleri sağlık çalışanlarını kızdırdı. Henüz 17 yaşındayken cinayet işleyen Çatlak Şanzel anlattıklarıyla kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Şarkıcı Şanzel Çetin’in Armağan Çağlayan’ın YouTube programında yaptığı açıklamalar çekti.

Giriş Tarihi: 27.6.2020 15:50 Son Güncelleme: 27.6.2020 15:53 ABONE OL
Çatlak Şanzel işlediği cinayeti itiraf etmişti… Armağan Çağlayan ile Şanzel Çetin’e tepkiler çığ gibi büyüyor!

'Çatlak ' lakabıyla tanınan şarkıcı 'in 'ın YouTube programında yaptığı açıklamalar çekti.

Çatlak Şanzel işlediği cinayeti itiraf etmişti… Armağan Çağlayan ile Şanzel Çetin’e tepkiler çığ gibi büyüyor!

Hürriyet'in haberine göre Şarkıcı, babaannesinin ölümüne neden olduğuna inandığı doktoru tabancayla vurduğunu söyledi: "Babaannem yanlış ameliyatla vefat etti.

Çatlak Şanzel işlediği cinayeti itiraf etmişti… Armağan Çağlayan ile Şanzel Çetin’e tepkiler çığ gibi büyüyor!

Onu öldüren doktoru öldürdüm. Ben de çocuktum, 17 yaşındaydım. 36 sene hapis cezası aldım, 24'e indi. O zaman cezanın 3'te biri yatılıyordu. 7 sene 2 ay 10 gün yattım.

Çatlak Şanzel işlediği cinayeti itiraf etmişti… Armağan Çağlayan ile Şanzel Çetin’e tepkiler çığ gibi büyüyor!

Sonra alışkanlık yaptı, birkaç kere de yaralamadan girdim." Çağlayan'ın bu sözler üzerine kahkaha atması da izleyenleri kızdırdı. Başta sağlık sektörü çalışanları olmak üzere çok sayıda kullanıcısı, yaptıkları yorumlarla iki isme gösterdi.

Çatlak Şanzel işlediği cinayeti itiraf etmişti… Armağan Çağlayan ile Şanzel Çetin’e tepkiler çığ gibi büyüyor!

ÇALKANTILI BİR YAŞAM
1982 doğumlu Çetin, 'Ankaralı' olarak bilinse de aslında Kahramanmaraşlı. 12 yaşında düğünlerde sahne almaya başlayan Şanzel, 17 yaşındayken cinayetten cezaevine girdi ve o yıllarda hiç tanımadığı bir adamla evlendi.

Çatlak Şanzel işlediği cinayeti itiraf etmişti… Armağan Çağlayan ile Şanzel Çetin’e tepkiler çığ gibi büyüyor!

Resmi kayıtlarda halen evli görünen Çetin, eşini yalnızca iki kere gördüğünü söylüyor. Çetin, Ankara'da pavyonlarda sahneye çıkıyor.

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Çatlak Şanzel işlediği cinayeti itiraf etmişti… Armağan Çağlayan ile Şanzel Çetin’e tepkiler çığ gibi büyüyor!
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