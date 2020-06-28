Hercai'nin güzeli Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman aşk mı yaşıyor? Ebru Şahin tatil için gitti Cedi Osman'a aşık oldu...

Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile ünü ülke sınırlarını aşan güzel oyuncu Ebru Şahin'in kalbi uzun süredir boştu. Alaçatı'da tatilde olan Ebru Şahin yılın aşk bombasına imza attı.
Genç oyuncu Ebru Şahin'in kalbini yakışıklı basketbolcu Cedi Osman'a kaptırdığı iddia edildi. Milli basketbolcu Cedi Osman ile Ebru Şahin'in aşk haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.
Milliyet'in haberine göre oyuncu, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyerek, ülkemizi gururlandıran milli basketbolcu Cedi Osman'la yeni bir aşka yelken açtı.
Ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı söylenen Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın görüntü vermemek için köşe bucak kaçtıkları konuşuluyor.
Sosyal medyadan da birbirlerini takibe alan ikili, önceki akşam da Boop Alaçatı'da baş başa yemek yedi.
26 yaşındaki güzel, geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da tek başına güneşlenmiş, bu sırada telefonunu elinden düşürmemişti.