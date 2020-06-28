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'nin güzeli ile basketbolcu aşk mı yaşıyor? Ebru Şahin tatil için gitti Cedi Osman'a aşık oldu...

dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile ünü ülke sınırlarını aşan güzel oyuncu 'in kalbi uzun süredir boştu. Alaçatı'da tatilde olan Ebru Şahin yılın aşk bombasına imza attı. Genç oyuncu Ebru Şahin'in kalbini yakışıklı basketbolcu 'a kaptırdığı iddia edildi. Milli basketbolcu Cedi Osman ile Ebru Şahin'in aşk haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı söylenen Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın görüntü vermemek için köşe bucak kaçtıkları konuşuluyor.

Giriş Tarihi: 28.6.2020 11:04 Son Güncelleme: 28.6.2020 11:12 ABONE OL
Hercai'nin güzeli Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman aşk mı yaşıyor? Ebru Şahin tatil için gitti Cedi Osman'a aşık oldu...

dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile ünü ülke sınırlarını aşan güzel oyuncu 'in kalbi uzun süredir boştu. Alaçatı'da tatilde olan Ebru Şahin yılın aşk bombasına imza attı.

Hercai'nin güzeli Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman aşk mı yaşıyor? Ebru Şahin tatil için gitti Cedi Osman'a aşık oldu...

Genç oyuncu 'in kalbini yakışıklı basketbolcu 'a kaptırdığı iddia edildi. Milli basketbolcu Cedi Osman ile Ebru Şahin'in aşk haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Hercai'nin güzeli Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman aşk mı yaşıyor? Ebru Şahin tatil için gitti Cedi Osman'a aşık oldu...

Milliyet'in haberine göre oyuncu, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyerek, ülkemizi gururlandıran milli basketbolcu 'la yeni bir aşka yelken açtı.

Hercai'nin güzeli Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman aşk mı yaşıyor? Ebru Şahin tatil için gitti Cedi Osman'a aşık oldu...

Ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı söylenen ile 'ın görüntü vermemek için köşe bucak kaçtıkları konuşuluyor.

Hercai'nin güzeli Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman aşk mı yaşıyor? Ebru Şahin tatil için gitti Cedi Osman'a aşık oldu...

Sosyal medyadan da birbirlerini takibe alan ikili, önceki akşam da Boop Alaçatı'da baş başa yemek yedi.

Hercai'nin güzeli Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman aşk mı yaşıyor? Ebru Şahin tatil için gitti Cedi Osman'a aşık oldu...

26 yaşındaki güzel, geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da tek başına güneşlenmiş, bu sırada telefonunu elinden düşürmemişti.

Hercai'nin güzeli Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman aşk mı yaşıyor? Ebru Şahin tatil için gitti Cedi Osman'a aşık oldu...
Hercai'nin güzeli Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman aşk mı yaşıyor? Ebru Şahin tatil için gitti Cedi Osman'a aşık oldu...
Hercai'nin güzeli Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman aşk mı yaşıyor? Ebru Şahin tatil için gitti Cedi Osman'a aşık oldu...
Hercai'nin güzeli Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman aşk mı yaşıyor? Ebru Şahin tatil için gitti Cedi Osman'a aşık oldu...
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Hercai'nin güzeli Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman aşk mı yaşıyor? Ebru Şahin tatil için gitti Cedi Osman'a aşık oldu...
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