'Hercai'nin 'Melike'si Aslı Samat: 100 kilo verdim aynalarla barıştım

ATV dizisi 'Hercai'nin 'Melike'si Aslı Samat, önceki gün katıldığı sabah. com.tr yayınında samimi açıklamalar yaptı. Oyunculuğundan çok verdiği kilolarla adından bahsettiren Samat, "Küçükken girmeyeyim diye mutfağın kapısına asma kilit vururdu annem. Ben yine o anahtarı bulur girerdim. Benimle sürekli dalga geçtikleri için mutsuz ve travmalarla dolu bir çocukluk geçirdim, hatta erkek arkadaşlarımdan birini fena şekilde dövdüm" dedi.

'MİDE AMELİYATI OLDUM'



7 yaşında Levent Kırca Tiyatrosu'yla oyunculuğa başlayan ve 'Hercai' dizisine kadar hep şişmanlığıyla dalga geçilecek kız rollerini canlandırması istenen Samat, tüp mide ameliyatı olmasının en büyük sebebinin de Yıldız Kenter olduğunu açıkladı: "Kenter Tiyatrosu'nda Yıldız Hoca'nın asistanlığını yapıyordum. 'Kraliçe Lear' sahnelenecekti ve Yıldız Hoca'ya eşlik edecek uygun kız rolü için seçmeler yapılacaktı. Hiç unutmuyorum, Yıldız Hoca bana, 'Tontişim, biraz zayıf olsaydın bu seçmeleri açmazdık, sen oynardın' dedi. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. İşte o son nokta oldu. Gittim ameliyat oldum. Kilom yüzünden Yıldız Kenter'le karşılıklı oynama fırsatını kaçırdım."

'AİLE GİBİYİZ'



Samat, sözlerine şöyle devam etti: "100 kilo verdim, bu az bir şey değil. Artık şişman kız rollerinden başka rollere evrildim. Şişmanı da, zayıfı da rahatlıkla oynarım. 'Hercai' deki 'Melike' kilolu bir kız değil ve ben kilolu olduğum için değil, oyunculuk yeteneğimle oradayım. Artık aynalarla barıştım. Çirkin görünme kaygım yok."

Samat, "Dizinin başarısını neye bağlıyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Birinci sebep kesinlikle Mardin. Bu dizi başka bir yerde çekilse bu etki olmazdı. İkincisi, kadro ve ekip uyumu. Üçüncüsü de, yapımcımızın bize sağlamış olduğu konfor. Mardin'de aile gibi olduk." Mardin'i ve seti çok özlediğini söyleyen Samat, 'Hercai' dizisinin yeni sezon çekimlerine Ağustos'ta başlayacağını sözlerine ekledi.

Şu an 70 kilo olduğunu ve 5 kilo daha vermeyi hedeflediğini söyleyen Samat, hamur işlerine zaafı olduğunu da itiraf etti.