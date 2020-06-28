Kötü sesli kızın Rafet El Roman'dan intikamı

SAVCILIĞA BAŞVURDU



Rafet El Roman, Mersin'deki bir AVM'de konser verdi. Çıkışta Sümeyye A. isimli kız, sesini dinletip yorum istedi. El Roman, kızı dinledi ama yeteneksiz buldu. Olayın ardından Ümit Ö. adlı bir erkek, ünlü şarkıcıyı telefonla arayıp hakaret ve tehdit etti. Savcılığa başvuran El Roman, "O adama telefon numaramı, intikam için sesini beğenmediğim kız verdi" dedi.



O KIZA DAVA AÇILDI



Savcılık, El Roman'ın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Ümit A. hakkında soruşturma sürerken, ünlü şarkıcının telefon numarasını paylaşan Sümeyye A. hakkında 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.