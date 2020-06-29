İbrahim Tatlıses’ten romantik paylaşım! Genç sevgilisi Gülçin Karakaya ile sosyal medyayı salladı!

Kısa bir süre önce ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü türkücü, genç sevgilisi Gülçin Karakaya ile ilk kez "2. Sayfa" programında kameralar karşısına geçti.
Tatlıses, sevgilisi Gülçin Karakaya'yla Bodrum'daki yazlığında tatil yapıyor. Ünlü türkücünün 25 yaşında ve İzmirli olan Karakaya'yla bir buçuk yıldır ilişki yaşadığı öğrenildi.
SOSYAL MEDYASINI YÖNETİYOR
Tatlıses, program esnasında genç sevgilisine bakarak "Çok mutluyum. Ben kadınsız yapamam. Allah sahibine bağışlasın" demesi dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca Karakaya'nın Tatlıses'in tüm sosyal medya hesaplarını yönettiği öğrenildi.
Bodrum'da yaz aylarının tadını çıkaran Tatlıses, sevgili Gülçin Karakaya ile yaptığı romantik paylaşım sosyal medyada olay oldu. Tatlıses paylaşımına şu notu ekledi: Bodrum Akşamları… Bodrum Gümüşlük'te manzara eşliğinde koronaya meydan okuyoruz. Maskelerimizi Çıkarmıyoruz!
7 çocuk ve 9 torun sahibi 68 yaşındaki sanatçının sevgilisiyle arasındaki yaş farkı ise 43. İlk evliliğini Adalet Tatlıses'le yapan daha sonra da Ayşegül Yıldız'la evlenen Tatlıses, 2013 yılında boşanmıştı.
Sanatçının 3. kez nikâh masasına oturup oturmayacağı ise merak konusu.