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’ten romantik paylaşım! sevgilisi ile sosyal medyayı salladı!

Aile hayatında sorunları aşan 'in sevgilisi yüzü güldü. 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi ’nın 26 yaşında olması magazin gündemine bomba gibi düştü. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses uzun bir aradan sonra aradığı aşkı buldu. Bodrum'da yaz aylarının tadını çıkaran Tatlıses, Gülçin Karakaya ile yaptığı romantik paylaşım sosyal medyada olay oldu. Çiftin uzun zamandır yaşadığı öğrenilirken, 68 yaşında, 7 çocuk 9 torun sahibi Tatlıses'in üçüncü kez nikah masasına oturup oturmayacağı merak konusu oldu. İşte İbrahim Tatlıses’in genç sevgilisi Gülçin Karakaya ile yaptığı o romantik paylaşım…

Giriş Tarihi: 29.6.2020 11:07 Son Güncelleme: 29.6.2020 11:08 ABONE OL
İbrahim Tatlıses’ten romantik paylaşım! Genç sevgilisi Gülçin Karakaya ile sosyal medyayı salladı!

Kısa bir süre önce ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen , yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü türkücü, sevgilisi ile ilk kez "2. Sayfa" programında kameralar karşısına geçti.

İbrahim Tatlıses’ten romantik paylaşım! Genç sevgilisi Gülçin Karakaya ile sosyal medyayı salladı!

Tatlıses, sevgilisi 'yla Bodrum'daki yazlığında tatil yapıyor. Ünlü türkücünün 25 yaşında ve İzmirli olan Karakaya'yla bir buçuk yıldır ilişki yaşadığı öğrenildi.

İbrahim Tatlıses’ten romantik paylaşım! Genç sevgilisi Gülçin Karakaya ile sosyal medyayı salladı!

SOSYAL MEDYASINI YÖNETİYOR
Tatlıses, program esnasında sevgilisine bakarak "Çok mutluyum. Ben kadınsız yapamam. Allah sahibine bağışlasın" demesi dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca Karakaya'nın Tatlıses'in tüm sosyal medya hesaplarını yönettiği öğrenildi.

İbrahim Tatlıses’ten romantik paylaşım! Genç sevgilisi Gülçin Karakaya ile sosyal medyayı salladı!

Bodrum'da yaz aylarının tadını çıkaran Tatlıses, ile yaptığı romantik paylaşım sosyal medyada olay oldu. Tatlıses paylaşımına şu notu ekledi: Bodrum Akşamları… Bodrum Gümüşlük'te manzara eşliğinde koronaya meydan okuyoruz. Maskelerimizi Çıkarmıyoruz!

İbrahim Tatlıses’ten romantik paylaşım! Genç sevgilisi Gülçin Karakaya ile sosyal medyayı salladı!

7 çocuk ve 9 torun sahibi 68 yaşındaki sanatçının sevgilisiyle arasındaki yaş farkı ise 43. İlk evliliğini Adalet Tatlıses'le yapan daha sonra da Ayşegül Yıldız'la evlenen Tatlıses, 2013 yılında boşanmıştı.

İbrahim Tatlıses’ten romantik paylaşım! Genç sevgilisi Gülçin Karakaya ile sosyal medyayı salladı!

Sanatçının 3. kez nikâh masasına oturup oturmayacağı ise merak konusu.

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İbrahim Tatlıses’ten romantik paylaşım! Genç sevgilisi Gülçin Karakaya ile sosyal medyayı salladı!
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