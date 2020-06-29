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Oyuncu sosyeteye gelin oldu! Selin Demiratar ile gizlice evlendi!

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan güzel oyuncu sürpriz evlilik haberiyle gündem oldu. Ünlü oyuncusu Selin Demiratar, uzun süredir Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi olan ile beraberdi. Selin Demiratar ile iş adamı sevgilisi Mehmet Ali Çebi'nin sessiz sedasız evlendikleri ortaya çıktı.

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 29.6.2020 09:06 Son Güncelleme: 29.6.2020 09:13 ABONE OL
Oyuncu Selin Demiratar sosyeteye gelin oldu! Selin Demiratar ile iş adamı Mehmet Ali Çebi gizlice evlendi!

KISITLI DAVETLİ

, uzun süredir Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi olan ile beraberdi.

Oyuncu Selin Demiratar sosyeteye gelin oldu! Selin Demiratar ile iş adamı Mehmet Ali Çebi gizlice evlendi!

Sevgililer, sürpriz yaparak evlendi. Çiftin nikahı Beykoz'da, iki aileden katılan kısıtlı sayıdaki davetli önünde kıyıldı.

Oyuncu Selin Demiratar sosyeteye gelin oldu! Selin Demiratar ile iş adamı Mehmet Ali Çebi gizlice evlendi!

YAŞ FARKI 10

Damat , Trabzonlu ve Mak-Yol İnşaat'ın sahibi olan Adnan Çebi'nin kardeşi. Çebi'nin daha önce yaptığı iki evlilikten iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Oyuncu Selin Demiratar sosyeteye gelin oldu! Selin Demiratar ile iş adamı Mehmet Ali Çebi gizlice evlendi!

Huzur Sokağı, Acı Hayat dizilerinde oynayan Demiratar 37, Çebi ise 47 yaşında.

Oyuncu Selin Demiratar sosyeteye gelin oldu! Selin Demiratar ile iş adamı Mehmet Ali Çebi gizlice evlendi!
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Oyuncu Selin Demiratar sosyeteye gelin oldu! Selin Demiratar ile iş adamı Mehmet Ali Çebi gizlice evlendi!
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