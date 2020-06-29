Oyuncu Selin Demiratar sosyeteye gelin oldu! Selin Demiratar ile iş adamı Mehmet Ali Çebi gizlice evlendi!

YAŞ FARKI 10



Damat Mehmet Ali Çebi, Trabzonlu iş adamı ve Mak-Yol İnşaat'ın sahibi olan Adnan Çebi'nin kardeşi. Çebi'nin daha önce yaptığı iki evlilikten iki çocuğu olduğu öğrenildi.