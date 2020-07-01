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Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesine şoku! ‘Fotoğraflarını oğluna yollarız’

İki şüpheli, futbolcu Umut Meraş’ın annesi A. Meraş’a üzerinden ulaşarak yaptı. Mağdur anne savcılığa başvurarak “Fotoğraflarım aileme gönderildi. Şimdi de onları oğluma göndermekle tehdit ediyorlar” diyerek bu kişilerden şikayetçi oldu

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Giriş Tarihi: 1.7.2020 ABONE OL
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesine şantaj şoku! ‘Fotoğraflarını oğluna yollarız’

Türkiye A Milli Takımı'nda top koşturan Umut Meraş'ın annesi geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurdu. Anne A. Meraş, iki kişinin Instagram üzerinden kendisini tehdit ederek şantajda bulunduğunu ileri sürdü. Savcılığa ifade veren mağdur kadın Mevlüt K. ve Savaş K.'nın sosyal medyadan kendisine ulaştığını, kişisel fotoğraflarını internette yayacaklarını söyleyerek şantajda bulunduklarını anlattı.

Şantaja boyun eğmeyen kadına bir süre sonra Whatsapp uygulaması üzerinden tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderilmeye başlandı. Genç kadın tehditlere aldırış etmeyince iki şantajcı, bu kez A. Meraş'ın fotoğraflarını sosyal medya üzerinden yakınlarına göndermeye başladı.
İki şüpheli daha sonra genç kadına tekrar ulaşarak eğer söylediklerini yapmazsa bu kez ellerindeki fotoğrafları oğluna göndereceğini söyledi. Bunun üzerine A. Meraş, savcılığa başvurarak kendisine şantaj yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Kadının şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mevlüt K. ve Savaş K. hakkında soruşturma başlattı.

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Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesine şantaj şoku! ‘Fotoğraflarını oğluna yollarız’
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