Oyuncu Yıldız Asyalı ile yönetmen Kerem Saka evet dedi! Nikahta Yıldız Asyalı'nın kızı Ayşe Mira da gelinlik giydi...

Oyuncu Yıldız Asyalı ikinci kez nikah masasına oturdu. Yıldız Asyalı ve Arka Sokaklar'ın ikinci yönetmeni Kerem Saka, Gümüşlük'te bir otelde yapılan sade nikahla dünya evine girdi.
Sadece beş gün önce evlilik teklifi aldığını söyleyen Yıldız Asyalı, "4 ay önce tanıştık, gelinliğimi kafamda hazırlamıştım, teklif geldiği gibi her şeyi organize ettim" dedi.
Nikahta Yıldız Asyalı'nın kızı Ayşe Mira da ilgi odağı oldu..Yıldız Asyalı düğünde kızı Ayşe Mira'ya da gelinliği anımsatan beyaz bir elbise giydirdi.
ÇOCUKLAR OYNARKEN TEKLİF ETTİM
Kerem Saka da "Çocuklarımıza çok düşkünüz. Karantina sürecinde hep beraberdik. Bir gün biz yemek yerken çocuklar oynuyordu, o sırada bir boşluk bulup teklif edebildim" diye konuştu.
Düğünde Asyalı sahneye çıkarak keman çalıp şarkı da söyledi.