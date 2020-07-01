Oyuncu Yıldız Asyalı ile yönetmen Kerem Saka evet dedi! Nikahta Yıldız Asyalı'nın kızı Ayşe Mira da gelinlik giydi...

ÇOCUKLAR OYNARKEN TEKLİF ETTİM



Kerem Saka da "Çocuklarımıza çok düşkünüz. Karantina sürecinde hep beraberdik. Bir gün biz yemek yerken çocuklar oynuyordu, o sırada bir boşluk bulup teklif edebildim" diye konuştu.