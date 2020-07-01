Haberler Günaydın Haberleri Oyuncu Yıldız Asyalı ile yönetmen Kerem Saka evet dedi! Nikahta Yıldız Asyalı'nın kızı Ayşe Mira da gelinlik giydi...

Oyuncu ile yönetmen evet dedi! Nikahta da gelinlik giydi...

Oyuncu ikinci kez nikah masasına oturdu. Yıldız Asyalı ve 'ın ikinci yönetmeni , Gümüşlük'te bir otelde yapılan sade nikahla dünya evine girdi. Sadece beş gün önce evlilik teklifi aldığını söyleyen Yıldız Asyalı, "4 ay önce tanıştık, gelinliğimi kafamda hazırlamıştım, teklif geldiği gibi her şeyi organize ettim" dedi. Nikahta da ilgi odağı oldu...

Giriş Tarihi: 1.7.2020 10:01 Son Güncelleme: 1.7.2020 10:14 ABONE OL
Oyuncu Yıldız Asyalı ile yönetmen Kerem Saka evet dedi! Nikahta Yıldız Asyalı'nın kızı Ayşe Mira da gelinlik giydi...

Oyuncu ikinci kez nikah masasına oturdu. Yıldız Asyalı ve 'ın ikinci yönetmeni , Gümüşlük'te bir otelde yapılan sade nikahla dünya evine girdi.

Oyuncu Yıldız Asyalı ile yönetmen Kerem Saka evet dedi! Nikahta Yıldız Asyalı'nın kızı Ayşe Mira da gelinlik giydi...

Sadece beş gün önce evlilik teklifi aldığını söyleyen , "4 ay önce tanıştık, gelinliğimi kafamda hazırlamıştım, teklif geldiği gibi her şeyi organize ettim" dedi.

Oyuncu Yıldız Asyalı ile yönetmen Kerem Saka evet dedi! Nikahta Yıldız Asyalı'nın kızı Ayşe Mira da gelinlik giydi...

Nikahta 'nın kızı da ilgi odağı oldu..Yıldız Asyalı düğünde kızı Ayşe Mira'ya da gelinliği anımsatan beyaz bir elbise giydirdi.

Oyuncu Yıldız Asyalı ile yönetmen Kerem Saka evet dedi! Nikahta Yıldız Asyalı'nın kızı Ayşe Mira da gelinlik giydi...

ÇOCUKLAR OYNARKEN TEKLİF ETTİM

da "Çocuklarımıza çok düşkünüz. Karantina sürecinde hep beraberdik. Bir gün biz yemek yerken çocuklar oynuyordu, o sırada bir boşluk bulup teklif edebildim" diye konuştu.

Oyuncu Yıldız Asyalı ile yönetmen Kerem Saka evet dedi! Nikahta Yıldız Asyalı'nın kızı Ayşe Mira da gelinlik giydi...

Düğünde Asyalı sahneye çıkarak keman çalıp şarkı da söyledi.

Oyuncu Yıldız Asyalı ile yönetmen Kerem Saka evet dedi! Nikahta Yıldız Asyalı'nın kızı Ayşe Mira da gelinlik giydi...
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncu Yıldız Asyalı ile yönetmen Kerem Saka evet dedi! Nikahta Yıldız Asyalı'nın kızı Ayşe Mira da gelinlik giydi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA