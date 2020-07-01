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'den gördüğünü iddia etmişti… ‘1 saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldım’

Bir süredir aşk yaşadığı 'den gördüğünü iddia ederek şikayetçi olan , Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talep etti. Bulutsuz, "1 saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldım, evden çıkmama izin vermedi" dediği Ozan Güven’e karşı 2 ay boyunca korunacak.

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Giriş Tarihi: 1.7.2020 17:33 Son Güncelleme: 1.7.2020 17:34 ABONE OL
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia etmişti… Deniz Bulutsuz ‘1 saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldım’

Kendisinden 17 yaş büyük olan oyuncu ile aşk yaşayan , sevgilisi tarafından gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia etmişti… Deniz Bulutsuz ‘1 saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldım’

Bulutsuz yaptığı açıklamada, bir saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını, gördüğü sırada evden çıkmasına izin vermeyerek canına kastettiğini fiziksel ve duygusal şiddet yaşadığını ileri sürdüğü 'in cezalandırılmasını isterken, Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talep etti.

Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia etmişti… Deniz Bulutsuz ‘1 saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldım’

2 AY BOYUNCA KORUNACAK

Aile Mahkemesi, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında 'un talebini kabul etti.

Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia etmişti… Deniz Bulutsuz ‘1 saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldım’

'in genç kadına yönelik, , tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasına karar veren , 2 ay süreyle kararın uygulanmasına hükmedip, kararın ihlal edilmesi durumunda Güven'in tazyik hapsine çarptırılmasına karar verdi.

Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia etmişti… Deniz Bulutsuz ‘1 saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldım’
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia etmişti… Deniz Bulutsuz ‘1 saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldım’
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Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia etmişti… Deniz Bulutsuz ‘1 saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldım’
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