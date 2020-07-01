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’den kokan … Sosyal medyadan sevgilisi ’a böyle seslendi…

, voleybolcu sevgilisi 'la tatiline devam ediyor. Güzel oyuncu Rojda Demirer, voleybolcu aşkı Ulaş Kıyak'la birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Ünlü çift, mutlu anlarını hesaplarından bol bol paylaşmayı ihmal etmiyor. Sevgilisi ile romantik bir tatil geçiren Rojda Demirer, yaptığı son paylaşımda ilişkilerinin ilk yılını kutladı. Rojda Demirer sevgilisini öperken paylaştığı kareye şu satırları yazdı…

Giriş Tarihi: 1.7.2020 17:19 Son Güncelleme: 1.7.2020 17:24 ABONE OL
Rojda Demirer’den aşk kokan paylaşım… Sosyal medyadan sevgilisi Ulaş Kıyak’a böyle seslendi…

Oyuncu , hesabından karantina dönemini de birlikte geçirdiği sevgilisi ile birlikteliğinin ilk yılını kutladı.

Rojda Demirer’den aşk kokan paylaşım… Sosyal medyadan sevgilisi Ulaş Kıyak’a böyle seslendi…

, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte sevgilisi 'la tatile çıkmıştı.

Rojda Demirer’den aşk kokan paylaşım… Sosyal medyadan sevgilisi Ulaş Kıyak’a böyle seslendi…

Sevgilisi ile romantik bir tatil geçiren , buradan yaptığı paylaşımla ilişkilerinin ilk yılını da kutladı.

Rojda Demirer’den aşk kokan paylaşım… Sosyal medyadan sevgilisi Ulaş Kıyak’a böyle seslendi…

Demirer sevgilisini öperken görüldüğü bir kare ile renklendirdiği paylaşımına şu satırları yazdı:

"Yaşadığımız son 1 yıl için teşekkür ederim sevgilim her saniyesi harikaydı. Seninle her şey o kadar kolay o kadar eğlenceli ki, bir saniyesini bile değiştirmek istemezdim.

Rojda Demirer’den aşk kokan paylaşım… Sosyal medyadan sevgilisi Ulaş Kıyak’a böyle seslendi…

Düşününce ne çok şey sığdırdık bu 1 seneye ve daha yaşayacağımız çok şey var biliyorum iyi ki hayatımdasın seni çoook seviyorum nice seneleremize."

Rojda Demirer’den aşk kokan paylaşım… Sosyal medyadan sevgilisi Ulaş Kıyak’a böyle seslendi…

Çiftin dolu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Rojda Demirer’den aşk kokan paylaşım… Sosyal medyadan sevgilisi Ulaş Kıyak’a böyle seslendi…
Rojda Demirer’den aşk kokan paylaşım… Sosyal medyadan sevgilisi Ulaş Kıyak’a böyle seslendi…
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Rojda Demirer’den aşk kokan paylaşım… Sosyal medyadan sevgilisi Ulaş Kıyak’a böyle seslendi…
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