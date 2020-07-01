Rojda Demirer’den aşk kokan paylaşım… Sosyal medyadan sevgilisi Ulaş Kıyak’a böyle seslendi…

Demirer sevgilisini öperken görüldüğü bir kare ile renklendirdiği paylaşımına şu satırları yazdı:

"Yaşadığımız son 1 yıl için teşekkür ederim sevgilim her saniyesi harikaydı. Seninle her şey o kadar kolay o kadar eğlenceli ki, bir saniyesini bile değiştirmek istemezdim.