Demet Özdemir Ozan Güven'e ateş püskürdü! Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz'a Demet Özdemir'den destek!

Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir insanlıktır. Bizler bu kötü günleri elimizden geldiği her an Deniz ve ailesinin yanında, ona destek olarak geçirmeye çalışıyoruz. Fakat o gece yaşadıklarını, gördüklerini onun aklından çıkarmanın, anne ve babasının gözlerinde gördüğümüz üzüntü ve korkuyu yok etmenin hiçbir yolu yok. Hiç bir kadına böyle bir şey yaşatmanın bir affı olamaz, bu kabul edilemez."