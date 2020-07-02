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'e ateş püskürdü! Ozan Güven tarafından darp edilen 'a Demet Özdemir'den destek!

oyuncu sevgilisi tarafından şiddete uğrayan 'a destek çıktı. Ünlü oyuncu Demet Özdemir, arkadaşı Deniz Bulutsuz için yaptığı paylaşımda Ozan Güven'e ateş püskürdü. Demet Özdemir "Hiç bir kadına böyle bir şey yaşatmanın bir affı olamaz, bu kabul edilemez. Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir insanlıktır" dedi. İşte Demet Özdemir'in Deniz Bulutsuz'a destek paylaşımı...

Giriş Tarihi: 2.7.2020 12:12 Son Güncelleme: 2.7.2020 12:26 ABONE OL
Demet Özdemir Ozan Güven'e ateş püskürdü! Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz'a Demet Özdemir'den destek!

oyuncu sevgilisi tarafından şiddete uğrayan 'a destek çıktı. Ünlü oyuncu Demet Özdemir, arkadaşı Deniz Buşlutsuz için yaptığı paylaşımda Ozan Güven'e ateş püskürdü.

Demet Özdemir Ozan Güven'e ateş püskürdü! Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz'a Demet Özdemir'den destek!

"Hiç bir kadına böyle bir şey yaşatmanın bir affı olamaz, bu kabul edilemez. Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir insanlıktır" dedi. İşte Demet Özdemir'in 'a destek paylaşımı...

Demet Özdemir Ozan Güven'e ateş püskürdü! Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz'a Demet Özdemir'den destek!

Sosyal medya uzmanı , bir süredir aşk yaşadığı tarafından şiddete maruz kaldığını ileri sürdü. Güven tarafından bir saatten fazla gördüğünü söyleyen Bulutsuz, hukuki yollara başvurarak oyuncudan şikayetçi oldu. Bulutsuz'a sosyal medyada destek yorumları yağdı.

Demet Özdemir Ozan Güven'e ateş püskürdü! Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz'a Demet Özdemir'den destek!

"DENİZ'İN YAŞADIKLARINI AKLINDAN ÇIKARMANIN YOLU YOK"

ile arkadaş olan oyuncu , ise sosyal medya hesabından 'i hedef alarak şunları yazdı: "Can dostumuz Deniz Bulutsuz'un Ozan Güven tarafından canına kasteden düzeyde gördüğü bu için ne söylemek nasıl konuşmak gerekir inanın bilmiyoruz.

Demet Özdemir Ozan Güven'e ateş püskürdü! Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz'a Demet Özdemir'den destek!

Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir insanlıktır. Bizler bu kötü günleri elimizden geldiği her an Deniz ve ailesinin yanında, ona destek olarak geçirmeye çalışıyoruz. Fakat o gece yaşadıklarını, gördüklerini onun aklından çıkarmanın, anne ve babasının gözlerinde gördüğümüz üzüntü ve korkuyu yok etmenin hiçbir yolu yok. Hiç bir kadına böyle bir şey yaşatmanın bir affı olamaz, bu kabul edilemez."

Demet Özdemir Ozan Güven'e ateş püskürdü! Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz'a Demet Özdemir'den destek!

"BİR SAATTEN FAZLA SÜREN ŞİDDETE MARUZ KALDIM"

Öte yandan dün konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan , "13.06.2020 Cumartesi sabaha karşı kamuoyunca bilinen bir ilişki yaşadığım Ozan Muharrem Güven tarafından kendi evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasteden, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven'e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım. Kadına şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir suç olduğu bir toplumda, ruh sağlığımı ancak psikolojik destek alarak koruyabildiğim bu hukuki süreç boyunca şimdiye kadar koruduğum sessizliğime ve mahremiyetime saygı duyulmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Demet Özdemir Ozan Güven'e ateş püskürdü! Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz'a Demet Özdemir'den destek!
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