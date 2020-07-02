Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses'e ders gibi cevap! Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses'in 'Evrakları geç getirdi diye ev alamadı' sözlerine sert çıktı...

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'tan babası 'e ders gibi cevap! Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses'in 'Evrakları geç getirdi diye ev alamadı' sözlerine sert çıktı...

'in 23 yıl sonra kabul ettiği kızı şarkıcı Tatlıses geçtiğimiz günlerde babası ve abisi Ahmet Tatlı arasında çıkan mal kavgası sorulunca dert yanmıştı. Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses'in tüm evlatlarına ev vereceği sözlerini hatırlatarak "Herkese ev verildi, bana verilmedi" demişti. Tatlıses ise "Bize evrak gönderecekti, ama gecikti o yüzden evi alamadı." dedi. Babasının bu açıklamasına çok kızan sözleriyle adeta babasına ders verdi. Dilan Çırak "Çocuk evrakla değil hislerle yapılır" dedi. İşte Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses ile girdiği ev polemiğinde yeni açıklamaları...

Giriş Tarihi: 2.7.2020 11:05 Son Güncelleme: 2.7.2020 11:28 ABONE OL
Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses'e ders gibi cevap! Dilan Çıtak Tatlıses'in 'evrakları geç getirdi diye ev alamadı' sözlerine sert çıktı...

'in 23 yıl sonra kabul ettiği kızı şarkıcı Tatlıses geçtiğimiz günlerde babası ve abisi Ahmet Tatlı arasında çıkan mal kavgası sorulunca dert yanmıştı.

Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses'e ders gibi cevap! Dilan Çıtak Tatlıses'in 'evrakları geç getirdi diye ev alamadı' sözlerine sert çıktı...

babası 'in tüm evlatlarına ev vereceği sözlerini hatırlatarak Çocuklara Kuşadası'ndan ev verilecek' dendi, herkese verildi ama bana verilmedi. Çıkıp da 'Niye bana verilmedi?' demedim. Çünkü aklım orada değil."demişti.

Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses'e ders gibi cevap! Dilan Çıtak Tatlıses'in 'evrakları geç getirdi diye ev alamadı' sözlerine sert çıktı...

Tatlıses ise "Bize evrak gönderecekti, ama gecikti o yüzden evi alamadı. Ona İstanbul'da ev vereceğim" açıklamasını yaptı. Babasının bu açıklamasına çok kızan Tatlıses sözleriyle adeta babasına ders verdi.


Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses'e ders gibi cevap! Dilan Çıtak Tatlıses'in 'evrakları geç getirdi diye ev alamadı' sözlerine sert çıktı...

"ÇOCUK EVRAKLA DEĞİL HİSLERLE YAPILIR"

Sözcü'de yer alan habere göre: Önceki gün bir mekandan çıkarken görüntülenen , babasının bu sözlerine sert çıkarak şu ifadeleri kullandı: "Ben başkaları gibi gidip koşup notere evrakları hemen vermedim, başkaları koşup gitmişler, ben geç göndermiş olabilirim, keşke koşup gitseydim ve hayır kurumuna bağışlasaydım. Ben ev bekliyormuşum gibi bir açıklama olmuş ama ben ev miras beklemiyorum.

Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses'e ders gibi cevap! Dilan Çıtak Tatlıses'in 'evrakları geç getirdi diye ev alamadı' sözlerine sert çıktı...

Çocuk evrakla yapılmıyor hislerle yapılıyor, yani gerçekten bir his varsa ortada evrak geç geldi çok getirildi denmez, bu çok mazeret gibi gelmiyor bana, evrağın geç getirilmesi bir tek bana mı denk gelmiş."

Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses'e ders gibi cevap! Dilan Çıtak Tatlıses'in 'evrakları geç getirdi diye ev alamadı' sözlerine sert çıktı...

"İNSANIN SALAK YERİNE KONMASI YANLIŞ"

"Ben kalkıpta bir şeylerin peşine düşmedim, bana göre Sezar'ın hakkı Sezar'ındır. İnsanın salak yerine konması yanlış, adaletli olmak lazım, babam herkese çok yardımsever bir insandır yanındaki yardımcılara kadar verilen ev 23 sene sonra barıştım denilen çocuğa verilmiyorsa evrak bana suni geldi diyebilirim."

Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses'e ders gibi cevap! Dilan Çıtak Tatlıses'in 'evrakları geç getirdi diye ev alamadı' sözlerine sert çıktı...
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Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses'e ders gibi cevap! Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses'in 'Evrakları geç getirdi diye ev alamadı' sözlerine sert çıktı...
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