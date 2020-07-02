Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses'e ders gibi cevap! Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses'in 'Evrakları geç getirdi diye ev alamadı' sözlerine sert çıktı...

İbrahim Tatlıses'in 23 yıl sonra kabul ettiği kızı şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses geçtiğimiz günlerde babası ve abisi Ahmet Tatlı arasında çıkan mal kavgası sorulunca dert yanmıştı.
Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses'in tüm evlatlarına ev vereceği sözlerini hatırlatarak Çocuklara Kuşadası'ndan ev verilecek' dendi, herkese verildi ama bana verilmedi. Çıkıp da 'Niye bana verilmedi?' demedim. Çünkü aklım orada değil."demişti.
Tatlıses ise "Bize evrak gönderecekti, ama gecikti o yüzden evi alamadı. Ona İstanbul'da ev vereceğim" açıklamasını yaptı. Babasının bu açıklamasına çok kızan Dilan Çıtak Tatlıses sözleriyle adeta babasına ders verdi.
"ÇOCUK EVRAKLA DEĞİL HİSLERLE YAPILIR"
Sözcü'de yer alan habere göre: Önceki gün bir mekandan çıkarken görüntülenen Dilan Çıtak, babasının bu sözlerine sert çıkarak şu ifadeleri kullandı: "Ben başkaları gibi gidip koşup notere evrakları hemen vermedim, başkaları koşup gitmişler, ben geç göndermiş olabilirim, keşke koşup gitseydim ve hayır kurumuna bağışlasaydım. Ben ev bekliyormuşum gibi bir açıklama olmuş ama ben ev miras beklemiyorum.
Çocuk evrakla yapılmıyor hislerle yapılıyor, yani gerçekten bir his varsa ortada evrak geç geldi çok getirildi denmez, bu çok mazeret gibi gelmiyor bana, evrağın geç getirilmesi bir tek bana mı denk gelmiş."
"İNSANIN SALAK YERİNE KONMASI YANLIŞ"
"Ben kalkıpta bir şeylerin peşine düşmedim, bana göre Sezar'ın hakkı Sezar'ındır. İnsanın salak yerine konması yanlış, adaletli olmak lazım, babam herkese çok yardımsever bir insandır yanındaki yardımcılara kadar verilen ev 23 sene sonra barıştım denilen çocuğa verilmiyorsa evrak bana suni geldi diyebilirim."