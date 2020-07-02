Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses'e ders gibi cevap! Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses'in 'Evrakları geç getirdi diye ev alamadı' sözlerine sert çıktı...

"ÇOCUK EVRAKLA DEĞİL HİSLERLE YAPILIR"

Sözcü'de yer alan habere göre: Önceki gün bir mekandan çıkarken görüntülenen Dilan Çıtak, babasının bu sözlerine sert çıkarak şu ifadeleri kullandı: "Ben başkaları gibi gidip koşup notere evrakları hemen vermedim, başkaları koşup gitmişler, ben geç göndermiş olabilirim, keşke koşup gitseydim ve hayır kurumuna bağışlasaydım. Ben ev bekliyormuşum gibi bir açıklama olmuş ama ben ev miras beklemiyorum.