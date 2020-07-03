Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a övgüler yağdırdı... Ezgi Eyüboğlu: Seda Hanım'ı ilk kez izledim...

Ezgi Eyüboğlu ilk defa izlediği söylediği Seda Sayan'a övgüler yağdırdı. Oğulcan Engin'le Bodrum'da güzel bir tatil geçirdiklerini söyleyen oyuncu, "Güzel bir hafta sonu geçirdik. Seda Hanım'ı ilk kez izledim. Kendisi müthişti ve çok eğlenceliydi" dedi.