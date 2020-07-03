Haberler Günaydın Haberleri Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a övgüler yağdırdı... Ezgi Eyüboğlu: Seda Hanım'ı ilk kez izledim...

müstakbel kayınvalidesi 'a övgüler yağdırdı... Ezgi Eyüboğlu: Seda Hanım'ı ilk kez izledim...

'ın oğlu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen tatilden döndü. Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Ezgi Eyüboğlu muhabirlerin sorularını yanıtladı. Oğulcan Engin'le 'da güzel bir tatil geçirgeçiren Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'ı da sahnede izleme forsatı yakalamıştı. Ezgi Eyüboğlu ilk defa izlediği söylediği Seda Sayan'a övgüler yağdırdı. İşte sevgilisi Oğulcan Engin'in annesi Seda Sayan hakkında Ezgi Eyüboğlu'nun açıklamaları...

Giriş Tarihi: 3.7.2020 11:56 Son Güncelleme: 3.7.2020 12:25 ABONE OL
Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a övgüler yağdırdı... Ezgi Eyüboğlu: Seda Hanım'ı ilk kez izledim...

'ın oğlu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen tatilden döndü. Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Ezgi Eyüboğlu muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a övgüler yağdırdı... Ezgi Eyüboğlu: Seda Hanım'ı ilk kez izledim...

'le 'da güzel bir tatil geçirgeçiren müstakbel kayınvalidesi 'ı da sahnede izleme forsatı yakalamıştı.

Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a övgüler yağdırdı... Ezgi Eyüboğlu: Seda Hanım'ı ilk kez izledim...

ilk defa izlediği söylediği 'a övgüler yağdırdı. 'le 'da güzel bir tatil geçirdiklerini söyleyen oyuncu, "Güzel bir hafta sonu geçirdik. Seda Hanım'ı ilk kez izledim. Kendisi müthişti ve çok eğlenceliydi" dedi.

Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a övgüler yağdırdı... Ezgi Eyüboğlu: Seda Hanım'ı ilk kez izledim...

Eyüboğlu, "Oğulcan Bey ile evleneceğiniz doğru mu?" sorusuna ise "Şu anda öyle bir şey yok" diye yanıt verdi.

Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a övgüler yağdırdı... Ezgi Eyüboğlu: Seda Hanım'ı ilk kez izledim...

Öte yandan aracına bineceği sırada ayağı kaydı ve düşmekten son anda kurtuldu.

Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a övgüler yağdırdı... Ezgi Eyüboğlu: Seda Hanım'ı ilk kez izledim...

Geçtiğimiz hafta 'da sahne alan 'ı oğlu ve sevgilisi yalnız bırakmamıştı.

Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a övgüler yağdırdı... Ezgi Eyüboğlu: Seda Hanım'ı ilk kez izledim...

Oğluna ve sevgilisine 'Hoşgeldin' diyen Sayan, "Maşallah çok güzel ve tatlısın. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Allah tamamına erdirsin" sözleriyle Eyüboğlu'na övgüler yağdırmıştı.

Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a övgüler yağdırdı... Ezgi Eyüboğlu: Seda Hanım'ı ilk kez izledim...
Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a övgüler yağdırdı... Ezgi Eyüboğlu: Seda Hanım'ı ilk kez izledim...
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Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a övgüler yağdırdı... Ezgi Eyüboğlu: Seda Hanım'ı ilk kez izledim...
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