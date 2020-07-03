Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a övgüler yağdırdı... Ezgi Eyüboğlu: Seda Hanım'ı ilk kez izledim...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Ezgi Eyüboğlu tatilden döndü. Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Ezgi Eyüboğlu muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Oğulcan Engin'le Bodrum'da güzel bir tatil geçirgeçiren Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'ı da sahnede izleme forsatı yakalamıştı.
Ezgi Eyüboğlu ilk defa izlediği söylediği Seda Sayan'a övgüler yağdırdı. Oğulcan Engin'le Bodrum'da güzel bir tatil geçirdiklerini söyleyen oyuncu, "Güzel bir hafta sonu geçirdik. Seda Hanım'ı ilk kez izledim. Kendisi müthişti ve çok eğlenceliydi" dedi.
Eyüboğlu, "Oğulcan Bey ile evleneceğiniz doğru mu?" sorusuna ise "Şu anda öyle bir şey yok" diye yanıt verdi.
Geçtiğimiz hafta Bodrum'da sahne alan Seda Sayan'ı oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu yalnız bırakmamıştı.
Oğluna ve sevgilisine 'Hoşgeldin' diyen Sayan, "Maşallah çok güzel ve tatlısın. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Allah tamamına erdirsin" sözleriyle Eyüboğlu'na övgüler yağdırmıştı.