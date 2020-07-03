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Usta sanatçı ölümünün 20. yılında mezarı başında anıldı "Artarak büyüyen sevgi bizlere teselli oluyor"

Yeşilçam'ın en komik ismi, Türk sinemasının usta oyuncusu , vefatının 20. yılında 'ndaki kabri başında anıldı. Anma töreninde konuşan oğlu , "Tek tesellim 3 yaşından sonra babamla Narin'i tanıştırırken evimizde bol bol Kemal Sunal olacak diye düşünüyorum. O günü bekliyorum ben de. Bir şekilde kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 12:52 Son Güncelleme: 3.7.2020 13:05 ABONE OL
Usta sanatçı Kemal Sunal ölümünün 20. yılında mezarı başında anıldı Artarak büyüyen sevgi bizlere teselli oluyor

"ARTARAK BÜYÜYEN SEVGİ BİZLERE TESELLİ OLUYOR"

Yeşilçam'ın en çok güldüren ismi , vefatının 20'nci yılında 'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Törene usta oyuncunun eşi , oğlu , kızı 'ın yanı sıra dostları, arkadaşları ve sevenleri de katıldı. Anma töreninde konuşan Gül Sunal, eşinin vefatının ardından sevenlerinin kendileri için teselli olduğunu söyledi.

Usta sanatçı Kemal Sunal ölümünün 20. yılında mezarı başında anıldı Artarak büyüyen sevgi bizlere teselli oluyor

, "Artık ben kabullenmeye başlıyorum kendi adıma. Onsuz yaşamaya alışmaya çalışıyorum. Çok zor tabii ama artarak büyüyen sevgi, bizlere teselli oluyor. Sevenleri hiç yalnız bırakmıyor. Çok güzel şeyler yaşıyoruz. Ama yokluğu da çok acıklı" şeklinde konuştu.

Usta sanatçı Kemal Sunal ölümünün 20. yılında mezarı başında anıldı Artarak büyüyen sevgi bizlere teselli oluyor

"KIZIM BABAMIN FOTOĞRAFINI GÖRDÜĞÜNDE BİR ŞEKİLDE TEPKİ VERİYOR"

Anma töreni sonrası babasına olan özlemini dile getiren oğlu da şunları söyledi: "Bizi bu değişik günde hiç yalnız bırakmıyorsunuz. 20 sene oldu. Çok artarak devam eden, çok hak ettiği bir sevgiyi görüyor. Görüyordur, diye umuyorum. Şimdi bizim yeni bir heyecanımız var. Torunu oldu. Narin var. Babamı çok özledim. Tek tesellim 3 yaşından sonra babamla Narin'i tanıştırırken evimizde bol bol olacak diye düşünüyorum. O günü bekliyorum ben de. Bir şekilde kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz. Annemin yazdığı kitap bizim büfede duruyor. Oradan geçerken Narin bağırıyor yani. Bir şekilde bir tepki veriyor. Yaklaştırdığımda da kitaptaki fotoğrafı seviyor. Bunu hep yapıyor. Çocuklar hissediyor herhalde, diye düşünüyorum. İnşallah babam da bir yerlerden görüyor ve hissediyordur" ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı Kemal Sunal ölümünün 20. yılında mezarı başında anıldı Artarak büyüyen sevgi bizlere teselli oluyor

Tören sonrası gelen herkese tek tek teşekkür ederek babasına duyduğu özlemi dile getiren kızı , "Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. 20 yıl oldu. Daha nice 20 yıllar bu sevgi devam edecek gibi duruyor. Türk halkının hem kalbinde hem gülücüklerinde yaşayacak. Bu da bize en güzel miras zaten. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz" diye konuştu.

Usta sanatçı Kemal Sunal ölümünün 20. yılında mezarı başında anıldı Artarak büyüyen sevgi bizlere teselli oluyor
Usta sanatçı Kemal Sunal ölümünün 20. yılında mezarı başında anıldı Artarak büyüyen sevgi bizlere teselli oluyor
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Usta sanatçı Kemal Sunal ölümünün 20. yılında mezarı başında anıldı "Artarak büyüyen sevgi bizlere teselli oluyor"
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