Usta sanatçı Kemal Sunal ölümünün 20. yılında mezarı başında anıldı "Artarak büyüyen sevgi bizlere teselli oluyor"

"KIZIM BABAMIN FOTOĞRAFINI GÖRDÜĞÜNDE BİR ŞEKİLDE TEPKİ VERİYOR"

Anma töreni sonrası babasına olan özlemini dile getiren oğlu Ali Sunal da şunları söyledi: "Bizi bu değişik günde hiç yalnız bırakmıyorsunuz. 20 sene oldu. Çok artarak devam eden, çok hak ettiği bir sevgiyi görüyor. Görüyordur, diye umuyorum. Şimdi bizim yeni bir heyecanımız var. Torunu oldu. Narin var. Babamı çok özledim. Tek tesellim 3 yaşından sonra babamla Narin'i tanıştırırken evimizde bol bol Kemal Sunal olacak diye düşünüyorum. O günü bekliyorum ben de. Bir şekilde kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz. Annemin yazdığı kitap bizim büfede duruyor. Oradan geçerken Narin bağırıyor yani. Bir şekilde bir tepki veriyor. Yaklaştırdığımda da kitaptaki fotoğrafı seviyor. Bunu hep yapıyor. Çocuklar hissediyor herhalde, diye düşünüyorum. İnşallah babam da bir yerlerden görüyor ve hissediyordur" ifadelerini kullandı.