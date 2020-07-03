Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 3 Temmuz 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 3 Temmuz 2020 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 3 Temmuz 2020 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2020'de Ayrılmak İstemiyorsanız Ne Yapmalısınız?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 TEMMUZ 2020 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Dünya ve Türkiye için büyük günler başlıyor. Satürn, Plüton ve Jüpiter yine aynı burçta! Gök kubbe, ülkelerarası gizli düşmanlıkları ve planları gündeme getirebilir. Türkiye'ye kayan üretim, ihracatın can suyu olma yolunda. Demir-çelik sektörü dönüşümde!

Koç: Yorulmak nedir bilmeden çalışıyorsun. Bu durum senin hem bedensel hem zihinsel olarak yorulmana yol açıyor. Kendine dinlenmek için vakit ayırmalısın.

Boğa: Bugün iş yerinde daha politik davranışlar sergiliyorsun. Tartışmalardan zekân ile çok vakit kaybetmeden sıyrılabilirsin. Pratik tarafın işlerinin hızlıca bitmesini sağlıyor.

İkizler: Ani duygu değişimin konusunda çevrenle yaşadığın anlaşmazlıkları gidermeye çalışıyorsun. Kendinde bu nedenle yaptığın değişiklikler fark edilebilir düzeyde.

Yengeç: Evli bir Yengeç burcuysan, ev düzeni konusunda aldığın yeni kararla eşin ayak uyduramayabilir. Bu konuda yaşadığın tartışmalarda alttan almak isteyebilirsin.

Aslan: Günlük rutinlerinin gerçekleşmesinin gittikçe zorlaştığını hissettiğin bir gündesin. Maddi koşullardan kaynaklanan bu problemleri çözmek için gereksiz harcamaları kısabilirsin.

Başak: Son zamanlarda arkadaş çevreni ilgilendiren konularda aldığın önlemler işine yaramaya başlıyor. Bu durumdan memnun kalmayan arkadaşların ile tartışma yaşayabilirsin.

Terazi: Sakin kalmak için elinden gelini yapıyorsun. Bugün üstüne fazla gelindiğini düşünebilirsin. Ailen ile aranı iyi tutuyorsun. Bir tek onların seni iyi anladığını düşünüyorsun.