Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 3 Temmuz 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 3 Temmuz 2020 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 3 Temmuz 2020 Cuma burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2020'de Ayrılmak İstemiyorsanız Ne Yapmalısınız?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Dünya ve Türkiye için büyük günler başlıyor. Satürn, Plüton ve Jüpiter yine aynı burçta! Gök kubbe, ülkelerarası gizli düşmanlıkları ve planları gündeme getirebilir. Türkiye'ye kayan üretim, ihracatın can suyu olma yolunda. Demir-çelik sektörü dönüşümde!
Koç: Yorulmak nedir bilmeden çalışıyorsun. Bu durum senin hem bedensel hem zihinsel olarak yorulmana yol açıyor. Kendine dinlenmek için vakit ayırmalısın.
Boğa: Bugün iş yerinde daha politik davranışlar sergiliyorsun. Tartışmalardan zekân ile çok vakit kaybetmeden sıyrılabilirsin. Pratik tarafın işlerinin hızlıca bitmesini sağlıyor.
İkizler: Ani duygu değişimin konusunda çevrenle yaşadığın anlaşmazlıkları gidermeye çalışıyorsun. Kendinde bu nedenle yaptığın değişiklikler fark edilebilir düzeyde.
Yengeç: Evli bir Yengeç burcuysan, ev düzeni konusunda aldığın yeni kararla eşin ayak uyduramayabilir. Bu konuda yaşadığın tartışmalarda alttan almak isteyebilirsin.
Aslan: Günlük rutinlerinin gerçekleşmesinin gittikçe zorlaştığını hissettiğin bir gündesin. Maddi koşullardan kaynaklanan bu problemleri çözmek için gereksiz harcamaları kısabilirsin.
Başak: Son zamanlarda arkadaş çevreni ilgilendiren konularda aldığın önlemler işine yaramaya başlıyor. Bu durumdan memnun kalmayan arkadaşların ile tartışma yaşayabilirsin.
Terazi: Sakin kalmak için elinden gelini yapıyorsun. Bugün üstüne fazla gelindiğini düşünebilirsin. Ailen ile aranı iyi tutuyorsun. Bir tek onların seni iyi anladığını düşünüyorsun.
Akrep: İlişkide karşı tarafın düşüncelerine önem veriyorsun. Hayatının belli noktalarını ona göre düzenliyorsun. Zamansız gelen bir telefon seni arttırmaya yetebilir.
Yay: Soğukkanlılığını korumak istesen de ilişki konularında duygusal davranabiliyorsun. Duygularını saklamaya çalışmamalısın. İçinden geçenleri dile dökemiyor olman sorunların en büyüğü.
Oğlak: Büyüklerine saygıda kusur etmiyorsun. Ancak önemsenmek ve sevilmek isteyebilirsin. Yalnız yaşayan bir Oğlak burcuysan kendi ihtiyaçlarına her zaman öncelik verebilirsin.
Kova: Geçmişte yaşadığın ilişkileri sorgularken eski sevgilinden aldığın bir mesaj afallamana neden olabilir. Ona karşı duyduğun hisleri iyi değerlendiriyorsun. Cevabını ona göre vermelisin.
Balık: Sabah kahveni içememiş olmanın verdiği huzursuzluk güne sirayet edebilir. Fakat sağduyunu korumalısın. Olayları iyi değerlendirmeden yorum yapabilir ve harekete geçebilirsin.
2020'DE AYRILMAK İSTEMİYORSANIZ NE YAPMALISINIZ?
KOÇ
Aşk denilince en gözü kara burçlardan birisiniz. Her ne kadar aşkta yöneten ve son sözü ben söylerim tavrına sahip olsanız da içten içe aşka en derin bağlananlardansınız. Aşk kalbinize bir kez uğradığında ilişkiniz için elinizden geleni yapıyorsunuz. Kendinizi derin üzüntülerin içine hapsetmiyorsunuz. İlişkiniz varsa ve ayrılmak istemiyorsanız Gök kubbe, 2020 yılında 15 Eylül – 15 Kasım tarihleri arasına dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor.
BOĞA
Duygusal yönünüz fazla olsa da zaman zaman duygularınızı ifade etmekte zorlanıyorsunuz. İlişkideki önemli ölçütlerinizden olan dengenin bozulması durumunda kendinizi çıkmazda hissedebilirsiniz. İlişkiniz varsa ve ayrılmak istemiyorsanız Gök kubbe, 2020 yılında 15 Ekim- 15 Kasım tarihleri arasına dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor.
İKİZLER
Deneyimleriniz üzerine hareket etmeniz ve merak duygunuza karşı koyamamanız, partnerinizi sorgulamanıza neden olabilir. Gücü seven, planlayan ve düzenleyen tarafsınız. Duygularınızın esiri olmuyor ve ayrılığı kolay atlatabiliyorsunuz. İlişkiniz varsa ve ayrılmak istemiyorsanız Gök kubbe, 2020 yılında 23 Haziran – 23 Temmuz tarihleri arasına dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor.
YENGEÇ
Sevgili Yengeçler, siyah ve beyaz kadar keskin olduğunuzu söyleyebiliriz. Halihazırda güven duygusunu zor kazanıyor oluşunuz, ilişkiniz sonlandığında sizi iyice sessizleştirecek ve kendi dünyanızın denizine bırakmasına neden olacaktır. İlişkiniz varsa ve ayrılmak istemiyorsanız Gök kubbe, 2020 yılında 23 Temmuz – 23 Ağustos tarihleri arasına dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor.
ASLAN
Zodyak'ın en gösterişlisi Aslanlar, ilişkinizin başkahramanı gibiydiniz fakat 2020 sizi çok değiştirdi. İnandığınız aşk uğruna yapmayacağınız şey yok. Hata yapmaya karşı olan duvarlarınız hataları tolere etmemenizi de doğuruyor. Egonuz acı çekmenize izin vermiyor. İlişkiniz varsa ve ayrılmak istemiyorsanız Gök kubbe, 2020 yılında 15 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasına dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor.
BAŞAK
Sizler için havada kalan sözlerin, somuta dökülmemiş beklentilerin bir önemi yok. Detaycı ve eleştirel yönünüzün kuvvetliliği, ayrılığı dahi analiz edecek kadar titizlik göstermenizi sağlıyor. Kılı kırk yarana kadar hummalı bir ayrılık listesi çıkararak, okları partnerinize doğru yöneltebilirsiniz. İlişkiniz varsa ve ayrılmak istemiyorsanız Gök kubbe, 2020 yılında 13 Haziran – 28 Temmuz tarihleri arasına dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor.
Yarın diğer burçlara devam edeceğim.