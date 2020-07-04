Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın torunu oldu! Banu Ilıcalı ve Efe Ceyhun'un kızı Begüm bebek dünyaya geldi…

Özel hayatını göz önünde yaşamayan Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı bebeğini kucağına aldı. Cinsiyetinin kız olduğu bilinirken ünlü yapımcının dede olduğu müjdesi Acun Ilıcalı'nın abisi tarafından verildi. Bu haber özellikle magazin gündemine bomba gibi düştü. İlk kez torun sahibi olma duygusunu tadan Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı Üç yıl önce Efe Ceyhun ile nikah masasına oturmuştu…

ACUN ILICALI'NIN KIZI İLK BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI! ÜNLÜ YAPIMCI DEDE OLDU!

Hamilelik dönemi de dahil olmak üzere özel hayatını gözden uzak yaşayan Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı, bebeğini kucağına aldı. Ilıcalı ailesinin en küçük üyesinin cinsiyetinin kız olduğu duyurulurken öte yandan isminin Begüm olduğu öğrenildi…