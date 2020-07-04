Haberler Günaydın Haberleri Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın torunu oldu! Banu Ilıcalı ve Efe Ceyhun'un kızı Begüm bebek dünyaya geldi…

Ünlü yapımcı 'nın torunu oldu! ve 'un kızı Begüm bebek dünyaya geldi…

Ünlü yapımcı ve sunucu 'nın büyük kızı ilk bebeğini kucağına aldı. Torun sahibi olduğu sosyal medya hesabından duyurulan Acun Ilıcalı'nın kızı üç sene önce ile evlenmişti. Ünlü yapımcının Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı'nın bebeğine Begüm adını verdiği biliniyor. Acun Ilıcalı'nın torun sahibi olduğu haberi özellikle sosyal medyada büyük ilgi görürken Banu Ilıcalı ve Efe Ceyhun'un mutlu gününde sevenlerinde sosyal medya paylaşımları yağdı…

Giriş Tarihi: 4.7.2020 21:45 Son Güncelleme: 4.7.2020 21:45 ABONE OL
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ve Efe Ceyhun'un kızı Begüm bebek dünyaya geldi…

Özel hayatını göz önünde yaşamayan 'nın büyük kızı bebeğini kucağına aldı. Cinsiyetinin kız olduğu bilinirken ünlü yapımcının dede olduğu müjdesi Acun Ilıcalı'nın abisi tarafından verildi. Bu haber özellikle magazin gündemine bomba gibi düştü. İlk kez torun sahibi olma duygusunu tadan Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı Üç yıl önce ile nikah masasına oturmuştu…

ACUN ILICALI'NIN KIZI İLK BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI! ÜNLÜ YAPIMCI DEDE OLDU!

Hamilelik dönemi de dahil olmak üzere özel hayatını gözden uzak yaşayan Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı, bebeğini kucağına aldı. Ilıcalı ailesinin en küçük üyesinin cinsiyetinin kız olduğu duyurulurken öte yandan isminin Begüm olduğu öğrenildi…

Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ve Efe Ceyhun'un kızı Begüm bebek dünyaya geldi…

ACUN ILICALI İLK KEZ TORUN SAHİBİ OLDU!

'nın en büyük kızı olan , Acun Ilıcalı'nın 1988 ile 1993 yılları arasında yürüttüğü ilk eşi Seda Başbuğ'dan olan kızıdır.

Ünlü yapımcının 30 yaşındaki kızı gelen son dakika haberi ile anne oldu! Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Banu Ilıcalı'nın doğum haberi ise amcası Ömer Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından geldi.

Ilıcalı ailesinin en küçük üyesi olan Banu Ilıcalı'nın bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenilirken öte yandan isminin Begüm olduğu biliniyor…

Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ve Efe Ceyhun'un kızı Begüm bebek dünyaya geldi…

Hamilelik sürecini basından uzak tutan Ilıcalı, önceki gün babası ve kız kardeşleriyle yemek yemişti.

Doğumuna saatler kala ailesiyle zaman geçiren Ilıcalı'nın büyüyen göbeği ise 'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın paylaşımıyla ortaya çıktı. ile fotoğrafını paylaşan Yılmaz, "Bebeksin daha benim için melek yüzlüm" notunu düştü.

Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ve Efe Ceyhun'un kızı Begüm bebek dünyaya geldi…
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Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın torunu oldu! Banu Ilıcalı ve Efe Ceyhun'un kızı Begüm bebek dünyaya geldi…
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