Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın torunu oldu! Banu Ilıcalı ve Efe Ceyhun'un kızı Begüm bebek dünyaya geldi…

Özel hayatını göz önünde yaşamayan Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı bebeğini kucağına aldı. Cinsiyetinin kız olduğu bilinirken ünlü yapımcının dede olduğu müjdesi Acun Ilıcalı'nın abisi tarafından verildi. Bu haber özellikle magazin gündemine bomba gibi düştü. İlk kez torun sahibi olma duygusunu tadan Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı Üç yıl önce Efe Ceyhun ile nikah masasına oturmuştu…
Hamilelik dönemi de dahil olmak üzere özel hayatını gözden uzak yaşayan Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı, bebeğini kucağına aldı. Ilıcalı ailesinin en küçük üyesinin cinsiyetinin kız olduğu duyurulurken öte yandan isminin Begüm olduğu öğrenildi…
ACUN ILICALI İLK KEZ TORUN SAHİBİ OLDU!
Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı olan Banu Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın 1988 ile 1993 yılları arasında yürüttüğü ilk eşi Seda Başbuğ'dan olan kızıdır.
Ünlü yapımcının 30 yaşındaki kızı gelen son dakika haberi ile anne oldu! Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Banu Ilıcalı'nın doğum haberi ise amcası Ömer Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından geldi.
Ilıcalı ailesinin en küçük üyesi olan Banu Ilıcalı'nın bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenilirken öte yandan isminin Begüm olduğu biliniyor…
Hamilelik sürecini basından uzak tutan Ilıcalı, önceki gün babası ve kız kardeşleriyle yemek yemişti.
Doğumuna saatler kala ailesiyle zaman geçiren Ilıcalı'nın büyüyen göbeği ise Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın paylaşımıyla ortaya çıktı. Banu Ilıcalı ile fotoğrafını paylaşan Yılmaz, "Bebeksin daha benim için melek yüzlüm" notunu düştü.