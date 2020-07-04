Tuğba Coşkun’una sapık şoku! ‘Benim olacaksın yoksa kalbini sökerim’

DAVA AÇILDI

Soruşturma kapsamında maden mühendisi olduğunu belirten Mehmet İ.'nin ifadesine başvuruldu. Genç adam, Tuğba Coşkun'un sosyal medya hesabından takip ettiğini, yaptığı paylaşımlarla evinin adresini tespit ettiğini beyan edip kendisini günlerce takip ettiğini itiraf etti. Tuğba Coşkun tarafından fark edilmek için o tarz mesajlar attığını belirten genç adam, 'Yazdığım mesajlar sonrası bana bir yakınlık ve ilgi gösterir diye düşünmüştüm. O anki ruh halimle fark edilmek için yazdım. Kendisini tehdit etmem çok büyük bir aptallıktı çok özür diliyorum' dedi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Memet İ. Hakkında, 'Tehdit ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçundan iddianame düzenledi. İki yıla kadar hapsi istenen genç adam ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.