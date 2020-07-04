Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 4 Temmuz 2020 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 4 Temmuz 2020 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 4 Temmuz 2020 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2020'de Ayrılmak İstemiyorsanız Ne Yapmalısınız? " başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Ay-Mars karesi insanlığın nasıl hoyrat bir süreçten geçtiğini ifade etmeye çalışacak. ABD'nin Çin'e uyguladığı vergi sadece buz dağının görünen yüzü diyeceğiz. 15 Eylül 1987'de kurulan Huawei'nin sadece teknoloji devi olduğu için Donald Trump'ın diline dolanmadığını fark edeceğiz. Android ve IOS işletim sistemlerine hodri meydan diyen günlerin arifesindeyiz.

Koç: Ruhunun daraldığını hissedebilirsin. Yeni hobiler edinmek için araştırmalar yapıyorsun. Edineceğin hobilerin maddi olarak seni zarara uğratmaması senin için önemli bir kriter.

Boğa: Başarılarını sürdürmek için kendini geliştirmeyi bırakmıyorsun. Yeni kitaplar ve teknoloji dergileri alabilirsin. Patronların bu davranışının diğer çalışanlara örnek olmasını istiyor.

İkizler: Aile yaşantında aldığın sorumlulukların bilincinde olarak hareket ediyorsun. Bugüne kadar yaptığın birikimi acil bir ihtiyacın için kullanabilirsin. Bu seni huzursuz etse de ihtiyaçlarını gidermen daha önemli.

Yengeç: Arkadaşların tarafından sorgulanmaktan hoşlanmıyorsun. Bu durumunu yakın arkadaşın ile paylaşabilir ondan bu konuda hassasiyet bekleyebilirsin.

Aslan: Yeni güne yeni kararlar alarak başlıyorsun. Aldığın kararlar ailen tarafından hoş karşılanmayabilir. Onları ikna etmek için konuşmalar yapıyorsun.

Başak: Sakin tavırların ön plana çıkıyor. Konu ne olursa olsun tartışmaya girip başını ağrıtmak istemiyorsun. Seni bu konuda manipüle eden insanlar olabilir. Dikkatli olmalısın.