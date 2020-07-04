Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 4 Temmuz 2020 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 4 Temmuz 2020 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 4 Temmuz 2020 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2020'de Ayrılmak İstemiyorsanız Ne Yapmalısınız? " başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Ay-Mars karesi insanlığın nasıl hoyrat bir süreçten geçtiğini ifade etmeye çalışacak. ABD'nin Çin'e uyguladığı vergi sadece buz dağının görünen yüzü diyeceğiz. 15 Eylül 1987'de kurulan Huawei'nin sadece teknoloji devi olduğu için Donald Trump'ın diline dolanmadığını fark edeceğiz. Android ve IOS işletim sistemlerine hodri meydan diyen günlerin arifesindeyiz.
Koç: Ruhunun daraldığını hissedebilirsin. Yeni hobiler edinmek için araştırmalar yapıyorsun. Edineceğin hobilerin maddi olarak seni zarara uğratmaması senin için önemli bir kriter.
Boğa: Başarılarını sürdürmek için kendini geliştirmeyi bırakmıyorsun. Yeni kitaplar ve teknoloji dergileri alabilirsin. Patronların bu davranışının diğer çalışanlara örnek olmasını istiyor.
İkizler: Aile yaşantında aldığın sorumlulukların bilincinde olarak hareket ediyorsun. Bugüne kadar yaptığın birikimi acil bir ihtiyacın için kullanabilirsin. Bu seni huzursuz etse de ihtiyaçlarını gidermen daha önemli.
Yengeç: Arkadaşların tarafından sorgulanmaktan hoşlanmıyorsun. Bu durumunu yakın arkadaşın ile paylaşabilir ondan bu konuda hassasiyet bekleyebilirsin.
Aslan: Yeni güne yeni kararlar alarak başlıyorsun. Aldığın kararlar ailen tarafından hoş karşılanmayabilir. Onları ikna etmek için konuşmalar yapıyorsun.
Başak: Sakin tavırların ön plana çıkıyor. Konu ne olursa olsun tartışmaya girip başını ağrıtmak istemiyorsun. Seni bu konuda manipüle eden insanlar olabilir. Dikkatli olmalısın.
Terazi: İlişkinde köklü değişikliklerin sinyalini veren mesajlar alabilirsin. Bu durum seni huzursuz etse de bu kararları sindirmeye çalışıyorsun. Gözlem yapmak tarafındasın şu anlık tepkilerini dile getirmeyebilirsin.
Akrep: İletişimde laubali olan insanlardan haz etmiyorsun. Çevrende böyle insanlar varsa onları uzaklaştırmak isteyebilirsin. Öğlene doğru kafanı toplayıp eğitim hayatına odaklanabilirsin.
Yay: Sakladığın bir sırrı patavatsızlık edip ağzından kaçırman yakın arkadaşında hayal kırıklığı yaşatabilir. Durumu toparlamak adına alttan almasını biliyorsun.
Oğlak: Düşünceler ile zihnini meşgul ettiğin bir gün olabilir. Geçmiş konulara takılı kalmanın etkisi büyük. Geleceğine odaklanıp ilerlemen gerektiğinin bilicine varmalısın.
Kova: Arkadaş çevrende karşılaştığın sorunlarda yapıcı oluyorsun. Arkadaşların tarafından sana gösterilen saygıyı kaybetmek istemeyebilirsin. Yapmacık olmaktan ziyade kendi kişiliği gösteriyorsun.
Balık: Duygusal açıdan bugün kendini daha güçlü hissediyorsun. Bütün konsantrasyonunu işine yönelebilirsin. Bu da gün içinde fiziksel olarak yorulmana yol açıyor.
2020'de Ayrılmak İstemiyorsanız Ne Yapmalısınız?
Dünkü köşemde ilk altı burcu kaleme aldım, eğer kaçırdıysanız dünkü yazımı günaydın dijital yazarlar bölümünden bulabilirsiniz.
TERAZİ
Karşınızdaki insanı mercek altına alırmışçasına iyice inceliyorsanız, yapmayın! Hele de evliyseniz, bu döngüde biraz daha sakin olmayı deneyebilirsiniz. Tartmadan hedefe yönelmediğinizi söyleyebiliriz. İlişkiniz varsa ve ayrılmak istemiyorsanız Gök kubbe, 2020 yılında 23 Eylül – 25 Kasım tarihleri arasına dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor.
AKREP
Sert yapınızın ardında gizlenen derinlik, ufacık bir imada dahi büyük yaralar açılmasına sebebiyet gösterebilir. Ayrılık sürecini yönetmekte zorlanabilirsiniz. Bu durum yanlış insanlara şans vermenize neden olabilir. İlişkiniz varsa ve ayrılmak istemiyorsanız Gök kubbe, 2020 yılında 15 Eylül – 15 Aralık tarihleri arasına dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor.
YAY
Sizin için yeni şeyler ilgi çekicidir, öğrenmeyi, keyfiniz yerindeyken gezmeyi seviyorsunuz. Bunun yanı sıra kuralları belirleyen taraf olmak ve düzeni sağlamak konusunda da aktif rol oynuyorsunuz. İlişkiniz varsa ve ayrılmak istemiyorsanız Gök kubbe, 2020 yılında 30 Kasım – 14 Aralık tarihleri arasına dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor.
OĞLAK
Hayat şemanızdaki idealist yapınız, sevdiğinize zaman ayırmakta güçlük çekmenize neden olabilir. Sevgi ve saygıdan önce aradığınız asıl duygu 'güven'. İlişkide garantici davranıyorsunuz. İlişkiniz varsa ve ayrılmak istemiyorsanız Gök kubbe, 2020 yılında 23 Temmuz – 23 Ağustos tarihleri arasına dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor.
KOVA
Geçmiş ilişkinizde aldığınız yaraları kolay kapatamadığınız için güven sorunları ile mücadele içerisindesiniz. Ayrılığın etkisini sosyalleşerek hafifletmeye çalışırken, hiç yaşanmamış gibi davranmayı tercih edebiliyorsunuz. İlişkiniz varsa ve ayrılmak istemiyorsanız Gök kubbe, 2020 yılında, 1 Aralık – 30 Aralık tarihleri arasına dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor.
BALIK
Sakin, sessiz görüntünüzün altında karşınızdakini manipüle edebilecek bir güç yatıyor. Eğer biri sizinle sorun yaşıyorsa ortada gerçekten de bir sorun var demektir. Nihayetinde imzanızı atar gidersiniz diyebiliriz. İlişkiniz varsa ve ayrılmak istemiyorsanız Gök kubbe, 2020 yılında, 15 Eylül – 15 Kasım tarihleri arasına dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor.