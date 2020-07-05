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’na tepkiler sürüyor! 3 yıl önce bir skandala imza atmıştı…

3 yıl önce Bodrum’da öz yeğeniyle uygunsuz şekilde yakalanıp skandala imza atan ’na tepkiler sürüyor. Murat Başoğlu, 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti. Yasak aşk skandalıyla hafızalardan silinmeyen Murat Başoğlu, yıllar sonra hayatına kaldığı yerden devam etmek istese de hiçbir şey istediği gibi gitmedi. Yeni sevgilisiyle Gölköy’de kiralık bir evde kalan Murat Başoğlu, komşuları tarafından istenmeyince evi boşalttı.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 14:43 Son Güncelleme: 5.7.2020 14:46 ABONE OL
Murat Başoğlu’na tepkiler sürüyor! 3 yıl önce bir skandala imza atmıştı…

3 yıl önce Bodrum'da öz yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz şekilde yakalanan , 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti.

Murat Başoğlu’na tepkiler sürüyor! 3 yıl önce bir skandala imza atmıştı…

Yasak aşk skandalıyla hafızalardan silinmeyen Başoğlu, yıllar sonra hayatına kaldığı yerden devam etmek istese de hiçbir şey istediği gibi gitmedi.

Murat Başoğlu’na tepkiler sürüyor! 3 yıl önce bir skandala imza atmıştı…

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Televizyon hayatı biten sunucu, uzun bir aradan sonra geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle alışveriş yaparken objektiflere yakalanmıştı.

Murat Başoğlu’na tepkiler sürüyor! 3 yıl önce bir skandala imza atmıştı…

Takvim'in haberin göre; Bodrum tutkusuyla bilinen Başoğlu, Gölköy'de bir kiralık ev tutmuştu. Ancak komşularının kendisinden aşırı derecede rahatsız olduğunu hisseden sunucu, apar topar evi boşalttı.

Murat Başoğlu’na tepkiler sürüyor! 3 yıl önce bir skandala imza atmıştı…

Çevreden gelen tepkiler üzerine Gölköy'den kaçan Başoğlu'nun, emlakçıların kapısını çalarak daha ıssız bir yerde ev arayışına girdiği öğrenildi.

Murat Başoğlu’na tepkiler sürüyor! 3 yıl önce bir skandala imza atmıştı…

ve yeğeni Burcu Başoğlu'nun skandal görüntüleri o dönem magazin sayfalarının manşetlerini süslemişti. İkili, haklarındaki iddiaları yalanlasa da gerçek ortaya çıkmıştı.

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Murat Başoğlu’na tepkiler sürüyor! 3 yıl önce bir skandala imza atmıştı…
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