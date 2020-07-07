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şoku! Savcılığa suç duyurusunda bulundu

Hülya Koçyiğit’in küçük torunu ’ı, ‘oltalama’ yöntemiyle hack’leyen kişi, yakayı ele verdi. Aslışah Alkoçlar’ın ihbarı üzerine hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

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Giriş Tarihi: 7.7.2020 08:03 Son Güncelleme: 7.7.2020 08:05 ABONE OL
Aslışah Alkoçlar hacker şoku! Savcılığa suç duyurusunda bulundu

Hülya Koçyiğit'in torunu , savcılığa suç duyurusunda bulundu. Alkoçlar, e-posta hesabının bilinmeyen kişiler tarafından ele geçirildiğini, hem cihazına, hem de hesabına erişiminin engellendiğini kaydetti.

Aslışah Alkoçlar hacker şoku! Savcılığa suç duyurusunda bulundu

Soruşturma kapsamında Alkoçlar'ın e-postasına erişim yapan kişinin bilgisayar kullanıcısı ve telefon sahibi Mert T. olduğu tespit edildi. Dosya, bilirkişi incelmesine gönderildi.

Aslışah Alkoçlar hacker şoku! Savcılığa suç duyurusunda bulundu

Alkoçlar'ın e-posta adreslerine şüpheli tarafından yapılan erişimler sonrası gelen bilgilendirme e-posta içeriklerinde Mert T.'ye ait telefon numarası kaydının ve telefonuna ait yedek dosyada e-posta adresinin yer aldığı tespit edildi. Mert T.'nin Alkoçlar'ı oltalama yöntemiyle hack'lediği ortaya çıktı.

Aslışah Alkoçlar hacker şoku! Savcılığa suç duyurusunda bulundu

YARGILANIYOR
Dava açılan ve 'Bilişim sistemindeki verileri bozma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından 7 yıla kadar hapsi istenen Mert T., Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

Aslışah Alkoçlar hacker şoku! Savcılığa suç duyurusunda bulundu

'ASLIŞAH'I TANIMIYORUM
İFADESI alınan genç adam, özel bir firmada pazarlamacı olarak çalıştığını, Alkoçlar'ın isminin ve telefon numarasının rehberinde nasıl kayıtlı olduğunu bilmediğini söyledi.

Aslışah Alkoçlar hacker şoku! Savcılığa suç duyurusunda bulundu

2016'da bahse konu bilgisayarı kullanmadığını, bu bilgisayarların yaklaşık 1-1.5 yıl kadar önce şirkete alındığını bildiğini, 2016 yılında bilgisayarı kullanmadığı için yapılan işlemlerden haberi olmadığını, 2019'daki kayıtlarla ilgili ise yine bilgisi bulunmadığını beyan eden Mert T., suçlamaları reddetti.

Aslışah Alkoçlar hacker şoku! Savcılığa suç duyurusunda bulundu
Aslışah Alkoçlar hacker şoku! Savcılığa suç duyurusunda bulundu
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Aslışah Alkoçlar hacker şoku! Savcılığa suç duyurusunda bulundu
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