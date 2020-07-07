Aslışah Alkoçlar hacker şoku! Savcılığa suç duyurusunda bulundu

2016'da bahse konu bilgisayarı kullanmadığını, bu bilgisayarların yaklaşık 1-1.5 yıl kadar önce şirkete alındığını bildiğini, 2016 yılında bilgisayarı kullanmadığı için yapılan işlemlerden haberi olmadığını, 2019'daki kayıtlarla ilgili ise yine bilgisi bulunmadığını beyan eden Mert T., suçlamaları reddetti.