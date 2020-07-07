Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök hakkındaki gerçekle ağızları açık bıraktı! İlay Erkök: Ben herşeyi çiğ yiyorum...

Yeni normal nasıl gidiyor? Alışabildin mi?

Alıştım. Sadece maskeli hayata pek alışamıyorum. Ve biz birazcık -özellikle Türk insanları- tensel temasla, vücut diliyle çok konuşan insanlarız. Bu açıdan benim için çok zor oluyor. İçimde patlıyor karşımdakine dokunamamak, onunla hasret giderememek. Zor oluyor açıkçası. Ve dediğim gibi özellikle bu sıcak havalarda maske takmak çok zor.

Karantinadan en önemli çıkarımın ne oldu?

En önemli çıkarımım şu oldu aslında: Bazen sevdiğimiz şeylerin kıymetini unutabiliyoruz. Bir gün sonra hep yanımızda olacak sandığımız insanların ve bizim hayatlarımızın aslında ne kadar kısa olduğunu hatırlattı bu süreç. Başta sağlığımız olmak üzere, değer verdiğimiz ailemizin, sevdiklerimizin, arkadaşlarımızın kıymetini bilmemiz ve her imkânımız olduğunda onlara sarılıp duygularımızı dile getirmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Karantinada en özlediğin şey ne oldu?

Halay çekmek diyormuşum. Kalabalık bir şekilde arkadaş ortamımla birlikte bir şeyler yapabilmeyi çok özledim. Bunları şu an yapamıyoruz. Kendi özgürlüğümüzü kısıtlayıcı hiçbir şey olmadan –ben özgürlüğüme çok düşkünümdür- zaman geçirmeyi çok özledim.

Hercai'nin çekimlerine yeniden ne zaman başlayacaksınız? Yaren'i özledin mi?

Yaren'i ilk günkü gibi hem seviyorum hem özlüyorum. Çekimlerimiz ağustosun ilk haftası veya 2. haftası gibi başlayacak. Yaren'i tabiki özledim. Çünkü Yaren değişik bir kız, gelgitleri olan bir kız. Şu anki gerçek İlay o kadar stabil bir hayat yaşıyor ki, aksiyonsuz… O yüzden tabiki özledim Yaren'in renkli kişiliğini.

Yaren, bugüne kadar oynadığın rollerden oldukça farklı. İçinde bu kadar kötülük barındıran bir karakteri canlandırmak başlarda zorladı mı?

Aslında zorladı. Çünkü bir insan bu kadar da kötü olamaz dediğim çok fazla sahneleri oldu Yaren'in. Ama bunun bana renk de kattığını düşünüyorum. Çünkü ben ilk defa bu kadar ağır bir dram dizisi çekiyorum. Bu yüzden benim için çok önemli bir yeri var. Yaren ve İlay çok farklı karakterler. Herkes ağlarken herkes gülerken Yaren tam tersini yapıyor. O da ona kendi renkli kişiliğini katıyor ve sete gideceğim veya yeni bölüm senaryosunu okuyacağım her gün şöyle uyanıyorum: "Bakalım bugün Yaren ne yapacak?" Çünkü bir bölüm sonrasında ne yapacağı o kadar belli değil ki. Çok tutarsız, kendi içinde bir tutarı var ama genel olarak tutarsız. Seviyorum böyle bir karakteri oynamayı açıkçası.