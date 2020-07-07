Ozan Güven Deniz Bulutsuz olayında son dakika gelişmesi: Ozan Güven'in evindeki kamera kayıtlarının silindiği ortaya çıktı!

Hürriyet'in haberine göre; SenaristBir, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulayan oyuncu Ozan Güven hakkında bildiri yayımladı. 103 senaristin imza attığı bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Şiddet ve taciz olaylarına maruz kalan kadınlar, toplumsal baskılar nedeniyle çoğu kez susmak zorunda hissediyor. Çünkü en yakınındakilerden başlayarak toplumun bu konuya dair acımasız önyargılarını biliyor. Çok zor aşamalardan geçerek suskunluk çemberini kıran kişiyi duyabiliyoruz ancak.

'Kadın beyanı esastır' ilkesi temelde, ses veremeyenin sesi olmayı anlatıyor. Ozan Güven tarafından şiddete uğradığını beyan eden ve darp raporuyla mahkemeye başvuran Deniz Bulutsuz'un yanındayız.

TAVIR ALMAYA DAVET EDİYORUZ

Şiddete taraf olan kişileri ünleri, itibarlarıyla değerlendirmekten, 'Tanıyoruz, yapmaz' türü suç ortaklığından kaçınmayı boynumuzun borcu biliyoruz. Bir erkeğin kamuoyu ve kültür sanat çevrelerince sevilen biri oluşu kadına şiddet uygulamayacağını garanti etmeyeceği gibi ona herhangi bir imtiyaz da sağlayamaz.

Kadına şiddetin haklı gerekçesi olamaz. Tüm bunlar ışığında, biz senaristler erkek şiddetinin karşısında tavır alıyoruz. Ozan Güven'in devam eden iş ortaklıklarıyla bağlı olduğu Ay Yapım, cmylmz Fikir Sanat ve Nulook film başta olmak üzere yapımcı, kanal, menajer ve ilgili kuruluşları açıklama yapıp tavır almaya davet ediyoruz."

Kamera kayıtları silinmiş

Savcılığın atadığı bilirkişi, Güven'in evindeki kamera görüntülerinin silindiğini belirledi. Raporda, "Kameralar 7/24 kayıt yaptığından harddisk dolunca eskileri silip yenisini kaydediyor. O güne ait veriler silinerek üzerine iki kez daha veri yazılmış" denildi.