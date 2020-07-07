SON DAKİKA HABERİ - Acun Ilıcalı'dan Survivor finali için flaş açıklama geldi! Yine bir ilk yaşanacak... Survivor final ne zaman ve nerede yapılacak?

Survivor finali için geri sayım başlarken adada şampiyonluk mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı ise yarışanın finaline dair çok son dakika açıklamalarda bulundu. Bu akşamki oylama ile adadan gidecek isim belli olacakken kalan 5 kişinin mücadelesi ise devam edecek. Peki, 2020 Survivor finali ne zaman? İşte Acun Ilıcalı'nın açıklaması ile Survivor final sürprizleri…

ACUN ILICALI'DAN SURVİVOR FİNAL GÜNÜ İÇİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Survivor'da sona kalan yarışmacılar için artık bireysel mücadele başladı. Yarışmacılar şampiyon olabilmek için parkurda ter dökerken son olarak yapılan dokunulmazlığı kazanan Sercan Yıldırım, Yasin Obuz'un adını verdi. Adadan gidecek isim ise bu akşam belli olacak…