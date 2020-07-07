SON DAKİKA HABERİ - Acun Ilıcalı'dan Survivor finali için flaş açıklama geldi! Yine bir ilk yaşanacak... Survivor final ne zaman ve nerede yapılacak?

Survivor finali için geri sayım başlarken adada şampiyonluk mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı ise yarışanın finaline dair çok son dakika açıklamalarda bulundu. Bu akşamki oylama ile adadan gidecek isim belli olacakken kalan 5 kişinin mücadelesi ise devam edecek. Peki, 2020 Survivor finali ne zaman? İşte Acun Ilıcalı'nın açıklaması ile Survivor final sürprizleri…
Survivor'da sona kalan yarışmacılar için artık bireysel mücadele başladı. Yarışmacılar şampiyon olabilmek için parkurda ter dökerken son olarak yapılan dokunulmazlığı kazanan Sercan Yıldırım, Yasin Obuz'un adını verdi. Adadan gidecek isim ise bu akşam belli olacak…
Geçtiğimiz akşam gerçekleşen eleme konseyinde, programın yapımcısı Acun Ilıcalı Survivor finali için çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı;
"Uzun zamandır söylüyorum son haftalar değişik şeyler yaşayacağımızı... Bu akşam son hafta neler yaşanacak onları anlatacağım. Daha önceki konuşmamda 'Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak' dedim. Bu tarihi olayı son dörde kalan yarışmacılar yaşayacak." Dedi…
SURVİVOR FİNALİNDE BİR İLK YAŞANACAK!
"Hiçbir Survivor'da hiçbir zaman yapılmamış bir şeyi yapacağız, dünyada da bir ilk olacak. Son dört yarışmacı kaldığı zaman Domonik'teki oyun canlı olarak yayınlanacak. Parkurda siz mücadele ederken bütün Türkiye bu oyunu canlı olarak seyredecek ve oyundan sonraki konsey de canlı olacak. Müthiş iki gün son dörde kalan yarışmacıları bekliyor."
SONA KALAN ÜÇ YARIŞMACI…
"Yarışmalar ve konseyler canlı yayınlanacak. Canlı yayında bir eleme olacak üç yarışmacı kalacak. Kalan üç yarışmacı 'Yüzleşme Konseyi'ne çıkacak. Bu konseyde bu üç yarışmacı yapılacak bağlantıyla eski yarışmacılarla buluşacak."
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE?
"Üç yarışmacının oylamasının yaşanacağı bu geceden sonra bir canlı yayında da Survivor'ın iki finalisti ortaya çıkacak. Finalde de iki yarışmacı benimle birlikte gece uçağa binecek ve 13'ü akşamı Türkiye'de olacak. Büyük finale doğru beraber yola çıkacağız. 14'ü Salı günü de büyük finalde şampiyon belli olacak."