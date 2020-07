Tuluyhan Uğurlu’dan Ayasofya için özel beste

Piyanistbesteci Tuluyhan Uğurlu, Ayasofya için özel bir beste yaptı. Sanatçı, mabedin dünden bugüne hikayesini anlattığı eserinde Türk ve Batı müziği enstrümanlarını birlikte kullandı. Uğurlu için Ayasofya, İstanbul'un çok kültürlü yapısını en iyi biçimde sunan, İstanbul gibi görkemli ve içinde farklı sırlar barındıran yüce bir yapı... Ünlü sanatçı, büyük mabedin 1500 yıllık serüveni için de "Tıpkı Süleymaniye, Sultanahmet Camii, Aya İrini ve pek çok eser gibi Ayasofya da bu toprağın has evlatlarından biri" diyor. Uğurlu'nun 'Ayasofya' isimli eseri 'Dünya Başkenti İstanbul' isimli albümünde yer alıyor.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği İstanbul Yeditepe Konserleri kapsamında, önceki akşam Uğur Işılak ve Şükriye Tutkun sahneye çıktı. Işılak, şiirleri ve sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir konsere imza attı. Tutkun ise Türk halk müziği ve türkülerimizden oluşan repertuvarıyla izleyenlere duygusal bir gece yaşattı. T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan konserler bugün Metin Şentürk ve Derya Uluğ ile devam edecek.Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında ünlü yapımcı Zeynep Özbatur Atakan'ı ağırladı. Ezber bozan projeler üretmeyi çok sevdiğini söyleyen Atakan, "90'lı yıllarda bu tarz bir yapımcı olmak istediğimi söylediğimde gülüyorlar, 'Sen devam et reklama' diyorlardı. Ben proje üretmeyi çok severim. Dijital ilgimi çekiyor ama benim bir huyum var, alan taramasını iyi yapıyorum, şu an gözlem aşamasındayım" dedi.İş Sanat, pandemi sürecinde başlattığı uzaktan erişimlerle çocuklar için eğlenceli etkinlikler sunmaya devam ediyor. Daha önce 'Güzel ve Çirkin' masalını okuyan Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz, Lerzan Pamir, bu kez 'Alice Harikalar Diyarında'yı seslendirdi.