Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 7 Temmuz 2020 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Temmuz 2020 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 7 Temmuz 2020 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2020 yılının en güçlü tutulması!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 TEMMUZ 2020 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: İnsanlık yaza yaza tüm cümleleri bitirdi, hayatları ise bir türlü yoluna girmedi. Ay-Uranüs iletişimi ile siyasetçilerin öfkeli konuşmalarına şahit olacağız. Dünyada beklenmeyen doğa olayları gündemi değiştirebilir.

Koç: Kafanı dinleyecek sakin bir yere ihtiyaç duyuyorsun. İşlerini erken bitirip patronundan erken çıkmak için izin istiyorsun. İnsanlar ile çok fazla diyalog kurmak istemeyebilirsin.

Boğa: Sakin olmak senin için zor olsa da ailevi tartışmalarda hırçın davranmıyorsun. Daha yapıcı ve çözümleyici yaklaşıyorsun. Küs olduğun bir arkadaşın seni arayıp hâl hatır sorabilir.

İkizler: İlişkide gereğinden fazla olgun davranmak zorunda olman seni huzursuz ediyor. Bu huzursuzluğunu karşı taraf ile paylaşabilirsin. Alacağın cevap seni tatmin eder nitelikte olabilir.

Yengeç: Geleceğini sağlam temeller üzerine kurmak için şimdiden önlemler almak isteyebilirsin. Bankaya gidip kendine bir hesap açıyorsun. Birikim yapmak için kolları sıvayabilirsin.

Aslan: Kendi işinin sahibi bir Aslan burcuysan planlı ve programlı ilerlemek senin için vazgeçilmez bir unsur. Çalışanlarından ve ortaklarından bu beklenti içindesin. İstediğin standartları karşılayamayan çalışanların ile toplantı yapabilirsin.