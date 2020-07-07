Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 7 Temmuz 2020 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Temmuz 2020 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 7 Temmuz 2020 Salı burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2020 yılının en güçlü tutulması!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: İnsanlık yaza yaza tüm cümleleri bitirdi, hayatları ise bir türlü yoluna girmedi. Ay-Uranüs iletişimi ile siyasetçilerin öfkeli konuşmalarına şahit olacağız. Dünyada beklenmeyen doğa olayları gündemi değiştirebilir.
Koç: Kafanı dinleyecek sakin bir yere ihtiyaç duyuyorsun. İşlerini erken bitirip patronundan erken çıkmak için izin istiyorsun. İnsanlar ile çok fazla diyalog kurmak istemeyebilirsin.
Boğa: Sakin olmak senin için zor olsa da ailevi tartışmalarda hırçın davranmıyorsun. Daha yapıcı ve çözümleyici yaklaşıyorsun. Küs olduğun bir arkadaşın seni arayıp hâl hatır sorabilir.
İkizler: İlişkide gereğinden fazla olgun davranmak zorunda olman seni huzursuz ediyor. Bu huzursuzluğunu karşı taraf ile paylaşabilirsin. Alacağın cevap seni tatmin eder nitelikte olabilir.
Yengeç: Geleceğini sağlam temeller üzerine kurmak için şimdiden önlemler almak isteyebilirsin. Bankaya gidip kendine bir hesap açıyorsun. Birikim yapmak için kolları sıvayabilirsin.
Aslan: Kendi işinin sahibi bir Aslan burcuysan planlı ve programlı ilerlemek senin için vazgeçilmez bir unsur. Çalışanlarından ve ortaklarından bu beklenti içindesin. İstediğin standartları karşılayamayan çalışanların ile toplantı yapabilirsin.
Başak: Sorunların içinden çıkılamaz bir hal almasının önüne geçmek için erken reaksiyon vermeyi alışkanlık haline getiriyorsun. Çözüm odaklı bir bakış açısına sahip olmak rutinlerinde kolaylık sağlıyor.
Terazi: Kardeşinin içinde bulunduğu maddi çıkmazları fark edip ona yardım elini uzatabilirsin. Bu tutum içinde olman çevren tarafından büyük takdir topluyor.
Akrep: Yaptığın iyiliklerin göz önünde yapmayı sevmiyorsun. Yaptığın hayır işlerini gizliden yapmak senin için daha makul bir yol. Yakın dostların haricinde bu durumu bilen yok.
Yay: İş açısından bir kısır döngü içerisine girdiğini hissedebilirsin. Özellikle ticaretle uğraşan bir Yay burcuysan işleri canlandırmak için çeşitli planlar yapabilirsin. Planların verimi artıracaktır.
Oğlak: İlişkide kıskançlığın artıyor. Sahiplenici bir tutum sergiliyorsun. Çevrenden bu davranışını törpülemen gerektiği yönünde tavsiyeler alabilirsin.
Kova: Genel olarak işlerini yoluna koyuyorsun. Üzerindeki sorumluluk fazla olsa da üstesinden gelmeyi biliyorsun. Hırslı yapın üstlerinin dikkatini çekiyor.
Balık: İlişkisi olmayan bir Balık burcuysan uzun zamandır hoşlandığın kişiye duygularını açabilirsin. Belirsizliklerden genel anlamda kurtulacağın bir gün olabilir.
2020 yılının en güçlü tutulması!
Oğlak burcuna gerçekleşen tutulma etkileri asıl şimdi başlıyor. Hepimizin hayatına yine disiplin, düzen, yer yer de kaygı vermeyi planlayan tutulmanın arkasında baş rol alan Satürn, Oğlak burcuna geri döndü. Bu da 1988 – 1990 yıllarında olan olayların etrafından dolaşacağımızı işaret ederken Türkiye'de en çok belediyelerin gündeme geleceğini vurguluyor. Peki gündelik hayatımızda neler olacak derseniz, önümüzdeki 3 ay boyunca daha hızlı dönecek dünyada sizin gündeminizde neler olabilirin listesini çıkardım.
Ay Tutulmasında IN'ler
Ay Tutulmasında OUT'lar
Tutulmanın Etkilerini en çok Hissedecek Burçlar
Tutulmadan Etkilemeyen Burçlar
Tutulma Bizlere Ne Anlatmak İstiyor?
Oğlak burcunda gerçekleşen Ay tutulması bizlere zor süreçleri bile atlatabileceğimizi hatırlatıyor. 2020 yılının yarısını ardımızda bıraktığımız günlerde solan umutlar da yeniden yeşillenecek. Bu tutulma hayata dair ne yaşarsak yaşayalım ister mutluluk ister üzüntü, isterse de hayal kırıklıklarına kadar her şeyi gözlerimizin önüne serecek. Bu kadar bilgi ile kendimizi birer bilge gibi hissedeceğiz. Olgunluğumuzun sebebinizi daha iyi anlamımızı sağlıyor bu Ay tutulması…
Bu Ay Tutulmasında En Çok Hangi Yıllar Konuşulur?
Ya Egomuza Yenik Düşersek?
Bu Tutulmanın yansımaları hepimizin hayatında 3 ay etkili olacak. Ne kadar değiştiğimizi olgunlaştığımızı hatta daha kolay sorumluluk veya risk aldığımızı fark edeceğiz. Hayatımıza dair gerçekleri daha iyi kavrayacağımızı hissetsek de egolarımızın etkisinde kalmaya da bir o kadar meyilli olabiliriz. Bencil davranmamak için yoğun bir çaba gösterecek ama kimi zaman bencilce karar almaktan kaçamayacağız. Bu tutulma birtakım şeytani düşünceleri ve bazı çekememezlik durumlarını da beraberinde getirebilir. Karmaşık ve bencil düşünceler sizin suçunuz olmayacak. Çünkü bu tutulma kalpleri çaresiz bırakabilecek etkilerini tesir edecek.
Tutulma döngüsünde;