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’dan sosyal medya tetikçilerine tokat gibi cevap

Usta sanatçı 'ın geçtiğimiz günlerde 'a yaptığı açıklamalar ses getirdi. Muhalifler yine klavye başına geçti ve algı operasyonu yaptı.

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Alpay’dan sosyal medya tetikçilerine tokat gibi cevap
Usta sanatçı Alpay'ın geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN'a yaptığı açıklamalar ses getirdi. Muhalifler yine klavye başına geçti ve algı operasyonu yaptı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım" diyen Alpay, sosyal medyada eleştirildi. Ünlü sanatçı, hakkında karalama kampanyası yapanlara sert cevap verdi.

'TAKDİR ETMEK LAZIM'
ALPAY, "Siyasi duruşum ve taviz vermediğim ilkelerim hepinizin malumu. Siyaseten aynı çizgiden gelmese de dayanışmaya, paylaşmaya ve emekçilerin yaşamsal ihtiyaçlarına yönelik olumlu adımların takdir edilmesi insani görevimizdir. Toplumsal kamplaşmanın her zaman olduğu gibi bugün de karşısındayım" dedi.
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Alpay’dan sosyal medya tetikçilerine tokat gibi cevap
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