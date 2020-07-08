Alpay’dan sosyal medya tetikçilerine tokat gibi cevap

Usta sanatçı Alpay'ın geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN'a yaptığı açıklamalar ses getirdi. Muhalifler yine klavye başına geçti ve algı operasyonu yaptı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım" diyen Alpay, sosyal medyada eleştirildi. Ünlü sanatçı, hakkında karalama kampanyası yapanlara sert cevap verdi.ALPAY, "Siyasi duruşum ve taviz vermediğim ilkelerim hepinizin malumu. Siyaseten aynı çizgiden gelmese de dayanışmaya, paylaşmaya ve emekçilerin yaşamsal ihtiyaçlarına yönelik olumlu adımların takdir edilmesi insani görevimizdir. Toplumsal kamplaşmanın her zaman olduğu gibi bugün de karşısındayım" dedi.