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Bahçekapılı sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor! Zayıflarken neleri değiştirdi?

Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Bahçekapılı'nın eski halinden eser kalmadı. sosyal medyayı aktif kullanmayı seviyor. Her halini sosyal medyadan paylaşan Buse Terim Bahçekapılı son aylarda verdiği 25 ile dikkatleri üzerine çekiyor. Takipçileri Buse'nin nasıl kilo verdiğini merak ediyordu. Buse Terim Bahçekapılı'nın son hali takipçileri tarafından çok beğenildi. İşte Buse Terim Bahçekapılı'nın kilo verme sırrı…

Giriş Tarihi: 8.7.2020 13:22 Son Güncelleme: 8.7.2020 13:32 ABONE OL
Buse Terim Bahçekapılı sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor! Zayıflarken neleri değiştirdi?

Aralıklı oruç sistemiyle 25'in üzerinde veren kıyafetlerinin çoğunu takipçilerine gönderdi.

Buse Terim Bahçekapılı sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor! Zayıflarken neleri değiştirdi?

Posta'nın haberine göre; 'aralıklı oruç' yöntemi ve sporla 9 ayda 25'in üzerinde verip incecik oldu.

Buse Terim Bahçekapılı sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor! Zayıflarken neleri değiştirdi?

Zengin gardırobunu da baştan aşağı yenileyen hem zayıflığı hem de stiliyle son aylarda sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerin başında.

Buse Terim Bahçekapılı sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor! Zayıflarken neleri değiştirdi?

Terim "Eski kıyafetlerimin bazılarını terzide daralttım. Birçoğunu da takipçilerime hediye gönderdim, onlara sürpriz yaptım" dedi.

Buse Terim Bahçekapılı sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor! Zayıflarken neleri değiştirdi?

ZAYIFLARKEN NELERİ DEĞİŞTİRDİ?

Kahve ve çayı artık şekersiz içiyor.

Buse Terim Bahçekapılı sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor! Zayıflarken neleri değiştirdi?

Tatlıyı kesti, evde küçük atıştırmalıklar hazırlıyor.

Buse Terim Bahçekapılı sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor! Zayıflarken neleri değiştirdi?

Süt yerine badem sütü tüketiyor.

Buse Terim Bahçekapılı sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor! Zayıflarken neleri değiştirdi?

Asitli içeçekleri bıraktı. Kereviz sapı suyu favori içeceği.

Buse Terim Bahçekapılı sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor! Zayıflarken neleri değiştirdi?

Her şeyin sağlıklı versiyonunu evde pişirmeyi öğrendi.

Buse Terim Bahçekapılı sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor! Zayıflarken neleri değiştirdi?
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Buse Terim Bahçekapılı sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor! Zayıflarken neleri değiştirdi?
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