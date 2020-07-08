Defne Samyeli ile ev sahibi arasında 2. raunt

'DEFNE SAMYELİ'NİN ASILSIZ İDDİALARINDA KİŞİLİK HAKLARIMA SALDIRI VAR'



Geçtiğimiz haftalarda Defne Samyeli'nin kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunan ev sahibi Yusuf Araz, avukatı Iyaz Çimen aracılığıyla icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı. Taraflar arasındaki dava devam ederken Samyeli, bu defa ev sahibi Araz'ın '1.5 yıldır kiramı alamıyorum' sözleriyle itibarını zedeleyici açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Ev sahibi Araz, Samyeli'nin dilekçesindeki iddialarının asılsız olduğunu belirterek şöyle konuştu:



'ÖZÜR DİLEMELİ'

"Defne Samyeli tarafından yapılan açıklamada bana yönelik tehdit, hakaret ve şantaj iddialarında bulunulmuştur. Defne Hanım'ın '1.5 yıldır kirasını ödemediği' hususu haricindeki tüm iddialar gerçek dışıdır. Bununla ilgili yasal süreç başlatılmıştır. Defne Hanım kira ödemediği gerçeğini örtbas etmek amacıyla hem yargıyı gereksiz meşgul etmekte, hem de benim için söyledikleri iftira niteliği taşımaktadır. Bir başkasının konutunu herhangi bir bedel ödemeden kullanmanın adı nedir? Ben itibarlı bir iş adamıyım. Bu sözleri kişilik haklarıma saldırı niteliğinde. Özür dilemeli."



'BANA HAKARET ETTİ, SANTAJ YAPTI'

Samyeli'nin mahkemeye sunduğu dilekçesinde, şu ifadeler yer aldı: "Araz, Samyeli'ne hakaret etti, onu rezil edeceğine dair şantaj yaptı. Ardından kişilik haklarını ihlal edecek şekilde basına konuştu. Samyeli, evindeki bir sorunla ilgili kendisini aradığında 'Ne aşağılık insanlarsınız, çıkın evimden' diyerek küçük düşürücü sözler söyledi. '1.5 yıldır kiramı alamıyorum' iddiası ile Samyeli'nin ödeme gücü olmadığına yönelik algı yarattı."

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