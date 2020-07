Güçlü yorumculardan müzik şöleni

TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği İstanbul Yeditepe Konserleri kapsamında Mustafa Keser ve Burcu Güneş sahneye çıktı. Keser, bitmeyen sahne enerjisiyle unutulmaz bir konsere imza attı. Güneş ise güçlü yorumu ve sevilen şarkılarıyla izleyenleri büyüledi. T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan konserlerde bugün Merve Özbey ve Murat Kekili sevenleri ile buluşacak.'HABABAM Sınıfı'nı edebiyat ve sinema dünyasına armağan eden şair ve yazar Rıfat Ilgaz, ölümünün 27'nci yılında anıldı. Usta isim için sosyal medyada pek çok paylaşım yapıldı.DÜNYANIN en büyük sanat müzesi olan Louvre, Paris'teki normalleşme süreci kapsamında kapılarını tekrar ziyaretçilere açtı. Müzede bazı galeriler sosyal mesafe sağlanamayacağı gerekçesiyle kapalı kalmaya devam ederken, antika koleksiyonu ve Mona Lisa gibi önemli eserlerin sergilendiği bölümlere ziyaretçi alınacak. Müzenin kapalı olduğu dönemdeki zararı ise 40 milyon Euro.19 HAZİRAN'DA çekimlerine başlanan, koronavirüs salgınını anlatan 'Kehanet' filmi, pandemi sonrasında sete çıkan ilk film oldu. Senaryosunu Fırat Tamer'in yazdığı, Fatih Hasanoğlu'nun yönettiği yapımın çekimleri tamamlandı. Film, Eylül ayında vizyona girecek.İKSV tarafından, VitrA sponsorluğunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 5. İstanbul Tasarım Bienali, pandemi önlemleri kapsamında farklı formatları bir araya getiren yeni yapısıyla 15 Ekim'de başlıyor. Bienalde farklı disiplinlerden katılımcıların projeleri sergi mekanlarında, İstanbul sokaklarında ve dijital ortamda ziyaretçilerle buluşacak.günlerde kapılarını açık havada eğlence dünyasına yeniden açan İsfanbul Tema Park'ta sinema keyfi de başladı. İsfanbul Tema Park'ın 5D Little Dolphin ve 4D Journey To The West salonlarında, 7'den 70'e tüm sinemaseverleri güzel maceralar bekliyor.