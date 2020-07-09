Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 9 Temmuz 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 9 Temmuz 2020 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 9 Temmuz 2020 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2020 Temmuz ayı yeryüzüne neler taşıyor?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Bıçak sapını kesmez. Venüs-Plüton kontağı yön değiştiren turizm ticaretini ve ardındaki gelişmeleri ifade ediyor. Ayrıca bugünden sonra 8 Ocak 1984 doğumlu, Oğlak burcu Kuzey Kore başkanı Kim Jong'un çıkışlarını da sağlığını da daha çok konuşacağız.

Koç: Sakındığın eşyalarını arkadaşların ile paylaşma konusunda sıkıntılar çekebilirsin. Bu durum seni cimri gibi gösterebilir. Ancak seni iyi tanıyan arkadaşlarının gerçeği bilmesi sana yetiyor.

Boğa: Kurduğun hayallerin gerçeğe dönüşüyor olması yaşama sevincini artırıyor. Bu dönüşüm ile birlikte imkanların artış gösterebilir. Kazancının artacağı bir gündesin.

İkizler: Sevgilin ile aranda olan sorunların üzerine gidilmesi taraftarısın. Her ne kadar karşı taraf buna yaklaşmasa da onu bir şekilde ikna etmesini beceriyorsun.

Yengeç: Kendine yeni kıyafetler almak isteyebilirsin. Aynı renkleri tercih etmek yerine bu sefer farklı renkler tercih edebilirsin. Arkadaşların ilk bakışta alışamasa da yavaş yavaş yeni tercihlerine ısınıyorlar.

Aslan: Sana pek yakın olmayan bir arkadaşından gördüğün sakıncalı hareketler seni rahatsız edebilir. Onu çevrenden uzak tutmak isteyebilirsin.