Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 9 Temmuz 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 9 Temmuz 2020 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 9 Temmuz 2020 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2020 Temmuz ayı yeryüzüne neler taşıyor?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Bıçak sapını kesmez. Venüs-Plüton kontağı yön değiştiren turizm ticaretini ve ardındaki gelişmeleri ifade ediyor. Ayrıca bugünden sonra 8 Ocak 1984 doğumlu, Oğlak burcu Kuzey Kore başkanı Kim Jong'un çıkışlarını da sağlığını da daha çok konuşacağız.
Koç: Sakındığın eşyalarını arkadaşların ile paylaşma konusunda sıkıntılar çekebilirsin. Bu durum seni cimri gibi gösterebilir. Ancak seni iyi tanıyan arkadaşlarının gerçeği bilmesi sana yetiyor.
Boğa: Kurduğun hayallerin gerçeğe dönüşüyor olması yaşama sevincini artırıyor. Bu dönüşüm ile birlikte imkanların artış gösterebilir. Kazancının artacağı bir gündesin.
İkizler: Sevgilin ile aranda olan sorunların üzerine gidilmesi taraftarısın. Her ne kadar karşı taraf buna yaklaşmasa da onu bir şekilde ikna etmesini beceriyorsun.
Yengeç: Kendine yeni kıyafetler almak isteyebilirsin. Aynı renkleri tercih etmek yerine bu sefer farklı renkler tercih edebilirsin. Arkadaşların ilk bakışta alışamasa da yavaş yavaş yeni tercihlerine ısınıyorlar.
Aslan: Sana pek yakın olmayan bir arkadaşından gördüğün sakıncalı hareketler seni rahatsız edebilir. Onu çevrenden uzak tutmak isteyebilirsin.
Başak: Odanın düzeninin ailen tarafından değiştirilmesi seni gerginleştirebilir. Sakin bir dil ile onları bu konu hakkında uyarabilirsin. Yapacaklarını bir plan dahlinde gerçekleştiriyorsun.
Terazi: Olağandışı sorunlar ile vaktini kaybetmek istemiyorsun. Oluşan problemleri görmezden geleceğin bir gün olabilir. Diyetisyenden aldığın listeye harfiyen uyuyorsun.
Akrep: Sağlıklı yaşamaya özen gösteriyorsun. İlişkisi olan bir Akrep burcuysan sevgilinin buna hassasiyet göstermesi de etkili oluyor. Onunla karşılıklı uyum içerisinde olman seni mutlu ediyor.
Yay: Uzun zamandır almak istediğin bir mülkü almak için bugün resmi bir protokol imzalayabilirsin. Ailenden haberi saklıyorsun. Onlara sürpriz yapmak isteyebilirsin.
Oğlak: Yeteneklerin ile hobilerinde çığır açacağın bir gün olabilir. Öyle ki bu yeteneklerinden ticari bir gelir sağlamak niyetindesin. Girişimcilikten ve atılgan olmaktan korkmamalısın.
Kova: İş yerinde yaptığın hatalarını örtbas etmek isteyebilirsin. Hatalarını kendi çabaların ile halletmek niyetindesin. Geçmiş ile ilgili aklına gelen anılara fazla takılı kalmamalısın.
Balık: Kısa bir süre önce bitmiş olan ilişkinden ikinci bir şans isteyebilirsin. Bu sefer daha aklı başında görünüyorsun. Karşı taraf samimi duygular içerisinde olduğunu anlıyor.
2020 TEMMUZ AYI YERYÜZÜNE NELER TAŞIYOR?
2020'nin en kıymetli ve belki de hayatımızda dönüm noktası olarak kabul edebileceğimiz temmuz ayını aralıyoruz. Temmuz ayı yer yüzüne neler taşımayacak ki? 5 Temmuz'da gerçekleşmiş olan, yılın 3. Ay Tutulması aslında 2020'nin başından bu yana neler çektiğimizi anlatacak. Soruların cevaplarını bulmamızı sağlayacak. Özellikle duygusal ilişkilerimizde olan sorunları masaya yatırıp, bu sorunları konuşabilmenin peşine düşeceğiz. Hem ilişkilerimizi hem de sosyal yaşantımızı tamamı ile gözden geçireceğiz. Temmuz ayının ilk günü 'ben nerede hata yapıyorum da başıma bunlar geliyor' diyenlerden olabilirsiniz. Dünyanın eksininin kaydığı yıllardan geçerken, yalnızca bizlerin değil her canlının da bu durumdan psikolojisinin etkilendiğini unutmayın.
Birbirimizi Anlayabilecek Miyiz?
Konuşmak çok önemli… Peki birbirimizi anlayabilecek miyiz? İşte buna da yıllar karar verecek. Eğer 1970- 1984 yılları arasında doğmuşsanız bilin ki Neptün'ünüz Yay'da demektir ve geçtiğimiz ay yaşadığımız tutulmadan çok ciddi anlamda etkilenmişsinizdir. Bunun üzerine şimdi tekrar Ay tutulmasının gerçekleşecek olması sizleri ikili ilişkilerde özellikle evliliğinizle ilgili çok ciddi kararlar almaya sürükleyebilir.
Size tavsiyem ne olursa olsun 13 Temmuz'a kadar çok ciddi konuşmalar yapmayın! Çünkü bizler 2020'nin en hararetli ayına Merkür gerilemesi ile başlıyoruz. Satürn'ün tekrardan Oğlak burcuna geçmesiyle bazı dejavu durumları yaşayabiliriz.
Merkür Kalbimizle İlgili Takıldıklarımızı Masaya Yatırıyor
Merkür iletişim ile ilgili sadece teknolojik aletleri bozmayacak aynı zamanda duygularımızı da bozacak. Kaldı ki 13 Temmuz'a kadar bunu net bir şekilde hissedebiliriz. Merkür iletişim ile ilgili, özellikle kalbimizle ilgili takıldığımız noktaları masaya yatırmamızı istiyor. Demek oluyor ki 2020'nin Temmuz'unda çok şey konuşacağız. Bu keskin konuşmaları sosyal medya üzerinden yapmaya niyetliyseniz bunu yapmayın! Çünkü kullanabileceğiniz uygulamalarda da önemli sorunlar ve hacklenmeler gündeme gelebilir. Örneğin, WhatsApp'ta.