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ile evleniyor mu? Herkesi şaşırttı…

Ünlü oyuncu ’nın bir süredir birlikte olduğu 'dan evlilik teklifi aldığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İzmir’in Çeşme ilçesinde tatil yapan oyuncu Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı ile ilgili evlilik sorusuna hiç beklenmedik bir cevap verdi. Ezgi Mola, "Evlilik falan yok. O nereden çıktı? Sizler uyduruyorsunuz" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 14:24 Son Güncelleme: 10.7.2020 14:34 ABONE OL
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor mu? Herkesi şaşırttı…

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan oyuncu , sevgilisi ile ilgili evlilik sorusuna, "Evlilik falan yok. O nereden çıktı? Sizler uyduruyorsunuz" yanıtını verdi.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor mu? Herkesi şaşırttı…

Oyuncu , Çeşme'de tatil yaptığı işletmeci sevgilisi ile dün akşam restorana gelerek, yemek yedi.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor mu? Herkesi şaşırttı…

Mekana önden Aksakallı, peşinden ise Mola girdi. Bu sırada basın mensuplarının evlilikle ilgili soru sorduğu Ezgi Mola, "Evlilik falan yok. O nereden çıktı? Sizler uyduruyorsunuz" dedi.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor mu? Herkesi şaşırttı…

Sevgilisinin mekanında işletmeyle ilgili bir işe karışmadığını da söyleyen Mola, "Ben sadece mekanda müşteri gibi takılıyorum" diye konuştu.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor mu? Herkesi şaşırttı…

, mekana gelirken gördüğü çocuğu da sevdi.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor mu? Herkesi şaşırttı…
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor mu? Herkesi şaşırttı…
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Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor mu? Herkesi şaşırttı…
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