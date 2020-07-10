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Haberi: 'in şiddetine maruz kalan 'un yeni fotoğrafları ortaya çıktı! Magazin gündemine bomba gibi düştü…

Sevgilisi tarafından şiddete maruz kalan 'un olaydan 6-7 saat sonra çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Ozan Güven, Deniz Bulutsuz olayı ile ilgili haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’u ettikten sonra çekilen yeni fotoğrafları magazin gündeminde olay yarattı. Deniz Bulutsuz'un bacaklarındaki ve kollarındaki morluk ile çenesindeki yara görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 16:01 Son Güncelleme: 10.7.2020 16:10 ABONE OL
Son dakika haberi: Ozan Güven'in şiddetine maruz kalan Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları ortaya çıktı! Magazin gündemine bomba gibi düştü…

Birbirlerine karşılıklı uyguladığı iddiasıyla şikayetçi olan oyuncu ile eski sevgilisi 'un görüntüleri savcıya ulaştı.

Son dakika haberi: Ozan Güven'in şiddetine maruz kalan Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları ortaya çıktı! Magazin gündemine bomba gibi düştü…

Savcılık dosyasındaki fotoğraflarda olaya ilişkin gözler önüne serildi. Güven'in uyguladığı şiddete ilişkin fotoğraflarda Bulutsuz'un gözünde morluk, kanlanma ve şişlik, kolunda morarma ve çenesinde derin yara olduğu görüldü.

Son dakika haberi: Ozan Güven'in şiddetine maruz kalan Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları ortaya çıktı! Magazin gündemine bomba gibi düştü…

Hürriyet'in haberine göre; Fotoğraflarda 'in de kafasında, burnunda, yanağında ve kolunda çok sayıda sıyrık ve burnunda şişlik olduğu gözlemlendi.

Son dakika haberi: Ozan Güven'in şiddetine maruz kalan Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları ortaya çıktı! Magazin gündemine bomba gibi düştü…

, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği şikâyet dilekçesinde, 'in 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hürriyetten yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından yargılanmasını istedi.

Son dakika haberi: Ozan Güven'in şiddetine maruz kalan Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları ortaya çıktı! Magazin gündemine bomba gibi düştü…

Dilekçeye göre, Bulutsuz ve Güven 12 Haziran'da bir restoranda yemek yedikten sonra arkadaşlarının evine gitti. Sohbet sırasında Bulutsuz'un eski erkek arkadaşından konu açılınca, iddiaya göre Güven, herkesin önünde hakaret etti. Bu konuşmadan rahatsız olan Bulutsuz konuyu kapattı. İkiliyi Güven'in şoförü eve bıraktı.

Son dakika haberi: Ozan Güven'in şiddetine maruz kalan Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları ortaya çıktı! Magazin gündemine bomba gibi düştü…

Bulutsuz şikâyet dilekçesinde şöyle konuştu: "Bu söze bozulduğumu söylememin ardından alkolün etkisiyle bağırıp çağırmaya başladı. Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırarak üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu.

Son dakika haberi: Ozan Güven'in şiddetine maruz kalan Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları ortaya çıktı! Magazin gündemine bomba gibi düştü…

Evden kaçmaya çalıştım. Evin üst katındaki merdivenlerden inerken saçımdan beni yakalayarak kafamı duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle merdivenlerden düştüm. Birçok bölgeden yaralandım.

Son dakika haberi: Ozan Güven'in şiddetine maruz kalan Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları ortaya çıktı! Magazin gündemine bomba gibi düştü…

Elimde su şişesi ile beklerken 'Bana biraz su ver' dedim. Elindeki suyu kafamdan aşağıya dökerek, 'Al sana su' dedi. Evden çıkmama izin vermeyerek 'Hiçbir yere gidemezsin. Sen bunu hak ediyorsun. Seni öldüreceğim' dedi. Cep telefonumu elimden alarak cebine koydu. Beni evde alıkoyduğu için büyük uğraşlarla ayakkabılarım olmadan evden çıktım. Şoförü arkadaşımın evine bıraktı."

Son dakika haberi: Ozan Güven'in şiddetine maruz kalan Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları ortaya çıktı! Magazin gündemine bomba gibi düştü…

'SENİ REZİL EDECEĞİM'

de savcılığa ifade vererek eski sevgilisi hakkında şikâyetçi oldu. Güven ifadesinde, Bulutsuz'un arkadaşlarının evinde muhabbet ederken lafı eski sevgilisine getirdiğine değinerek yaşananları şöyle anlattı:

Son dakika haberi: Ozan Güven'in şiddetine maruz kalan Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları ortaya çıktı! Magazin gündemine bomba gibi düştü…

"'Bunları anlatmaya ne gerek var Deniz. Nasıl seviştiğinizi de anlat bari...' dedim. İddia ettiği gibi bir kelime kullanmadım. Eve gittik. Deniz iğneleyici laflar sokmaya başladı.

Son dakika haberi: Ozan Güven'in şiddetine maruz kalan Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları ortaya çıktı! Magazin gündemine bomba gibi düştü…

Deniz'e, 'Bak yapma, üzerime gelme' dedim. Yatağa gittiğimde uyumuyordu. Yorgana tekme atmasıyla abajur yere düştü. Sapı Deniz'in elinde kaldı.

Son dakika haberi: Ozan Güven'in şiddetine maruz kalan Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları ortaya çıktı! Magazin gündemine bomba gibi düştü…
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Son Dakika Haberi: Ozan Güven'in şiddetine maruz kalan Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları ortaya çıktı! Magazin gündemine bomba gibi düştü…
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