Son dakika haberi: Ozan Güven'in şiddetine maruz kalan Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları ortaya çıktı! Magazin gündemine bomba gibi düştü…

Bulutsuz şikâyet dilekçesinde şöyle konuştu: "Bu söze bozulduğumu söylememin ardından alkolün etkisiyle bağırıp çağırmaya başladı. Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırarak üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu.