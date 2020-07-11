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Hakaret içerikli paylaşımlara 2 yıl 2 ay hapis talebi

Başkanı , kendisi hakkında ‘Hırsız, şizofren, suç makinesi’ gibi paylaşımlarda bulunan Fulden Uras’tan şikayetçi oldu. Uras’a 2 yıl 2 ay hapis istemiyle dava açıldı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Hakaret içerikli paylaşımlara 2 yıl 2 ay hapis talebi

Şarkıcı Fulden Uras, yaptığı paylaşımlardan dolayı savcılığa şikayet edildi. Debra Türkiye Derneği Başkanı Adem Akyüz, Kelebek hastası çocuklara yardımcı olmak amacıyla kurulan Hayaller Gerçek Olsa Derneği'nin başkanı da olan Uras'a dava açtı. Akyüz, Uras'ın hakaret, tehdit, huzur ve sükunu bozma suçlarını işlediği gerekçesiyle savcılığa sunduğu dilekçesinde "Uras, hakkımda 'Suç makinesi, hırsız, şizofren, sahtekar' şeklinde paylaşımlarda bulunarak kişilik haklarımı hiçe saydı, kendisinden şikayetçiyim" dedi.

HAKARET SUÇU VAR

Savcılık, Uras hakkında soruşturma başlattı. Uras'ın paylaşımlarının incelemesinin ardından kamu davası açılmasını gerektirir nitelikte yeterli şüphe olduğuna kanaat getiren savcılık, 'Sesli veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenledi. 2 yıl 2 aya kadar hapsi istenen Uras ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

'ARAMIZDA BİRÇOK DAVA VAR, BANA İFİIRA ATIYOR'

Soruşturma kapsamında Fulden Uras'ın da ifadesine başvuruldu. Uras, ifadesinde Akyüz'ün Debra isimli derneğin başkanı olduğunu, kendisi ile tanıştığını, kendisine yönelik sürekli olarak tehdit ve hakaret içeren eylemleri olduğunu, aralarında adli mercilere intikal eden birçok dava olduğunu ve iftiraya uğradığını anlattı.

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Hakaret içerikli paylaşımlara 2 yıl 2 ay hapis talebi
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